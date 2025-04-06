آلاف الأمريكيين يتظاهرون للمطالبة بوقف حرب غزة ورفضاً لسياسات ترامب

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، تظاهرة حاشدة ضمّت قرابة 10 آلاف شخص، توافدوا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف تدخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شؤون طلاب الجامعات، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وذلك في وقت يستعد فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لزيارة واشنطن اليوم الأحد.

ونظم المتظاهرون مسيرة انطلقت السبت من أمام الكونغرس الأميركي إلى إدارة الهجرة والجمارك، ثم تحرّكت مرة أخرى إلى "ناشونال مول". كما شهدت الولايات الأميركية الخمسون تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص، رفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان على غزة.

وردّد المتظاهرون شعارات: "فلسطين حرة"، "الشرف لشهدائنا الأطفال والأبناء والبنات والآباء والأمهات"، "من العاصمة واشنطن إلى فلسطين، الاحتلال جريمة"، "لا سلام في أرض محتلة"، "الصهيونية ستسقط"، "الإمبريالية ستسقط"، "الحرية قريبة"، و"غزة تجعلنا فخورين".

كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار في غزة"، "أفرجوا عن محمود خليل"، "إسرائيل تدمر غزة وأميركا تدفع"، "أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أفرجوا عن طلاب الجامعات"، فيما وُصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "مجرم حرب".

كما كتب المتظاهرون على لوحة امتدت لأكثر من كيلومتر أسماء الفلسطينيين المدنيين، من الأطفال والنساء والرجال، الذين قتلوا على يد الاحتلال الإسرائيلي. كما وُضعت على الأرض أحذية أطفال امتدت لمئات الأمتار، في إشارة رمزية إلى الأطفال الذين قتلوا في غزة.

وشاركت في التظاهرة أكثر من 50 حركة وجماعة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. ودعا المتظاهرون الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا وماليًا، ووقف إرسال الأسلحة، مندّدين بالسماح لإسرائيل بمواصلة عدوانها على غزة. وأكدوا أن ما يحدث في القطاع يعدّ من أكبر الجرائم ضد المدنيين في التاريخ، موجّهين انتقادات حادّة لإدارة ترامب بسبب موقفها الداعم لإسرائيل.

وأشار أحد المتحدثين إلى أن سياسة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تعكس الديكتاتورية اليمينية المتطرفة، معتبرًا أنها تظهر في اختطاف الطلاب وسجنهم بسبب التعبير عن آرائهم. كما وجه انتقادات حادّة إلى الرئيس دونالد ترامب وطريقة إدارته للأزمة في الشرق الأوسط، وانحيازه الكامل لإسرائيل

المصدر / وكالات