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تزامناً مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن

آلاف الإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل مع المقاومة تعيد الأسرى أحياءً

06 ابريل 2025 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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تظاهر عشرات الآلاف في عدة مناطق في إسرائيل، مساء أمس السبت، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة حفاظاً على حياة الأسرى الإسرائيليين، والمطالبة باستكمال صفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع، في وقت يستعد فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت إحدى أبرز هذه التظاهرات قد بدأت في ساحة هابيما في مدينة تل أبيب، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول، حيث رفع المتظاهرون الذين قدرت أعدادهم بالآلاف لافتات ضخمة كُتب عليها عبارات من قبيل "ننقذ الأسرى، نرفض الحرب"، و"أنهوا الحرب وأكملوا الاتفاق".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات الأسرى الإسرائيليين قولهم في رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لقد أنقذت الكثير من الأرواح في العالم عندما مارست الضغوط لتنفيذ الاتفاق. عليك بممارسة كل جهودك للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب وإعادة الجميع الآن".

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنّ من بين المشاركين في تظاهرة تل أبيب محتجزين ممن أفرج عنهم من غزة في صفقة التبادل الأخيرة، حيث طالبوا نتنياهو وحكومته بإعادة من تبقى من المحتجزين، مشيرين إلى أن استئناف الحرب يشكل خطراً على حياتهم.

وفي الساعات الأخيرة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة تزامناً مع إعلانه توسيع العملية البرية في شمال القطاع وبدء قواته العمل في منطقة الشجاعية، رغم الأوضاع المأساوية التي يعانيها السكان في ظلّ القصف المكثف وشحّ المواد الغذائية والحاجات الأساسية، خصوصاً مع استمرار إسرائيل في منع إدخال المساعدات.

المصدر / الأناضول
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#نتنياهو #الأسرى الإسرائيليين #حرب الإبادة

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