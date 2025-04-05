هيئة أممية: 50% من نساء غزة يواجهن حملاً عالي الخطورة

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن النساء في قطاع غزة يواجهن تهديدا خطيرا على حياتهن وصحتهن وكرامتهن، إذ يعيش السكان المنهكون دون أي فرصة للراحة من الحرب والدمار.

وأضافت الهيئة، لدى عرضها نتائج لحوارها مع عدد من النساء في غزة، اليوم السبت، أن النساء الحوامل يتعرضن للخطر بشكل خاص، حيث تواجه 50% منهن حملا "عالي الخطورة"، فيما ينتشر سوء التغذية بين النساء والأطفال.

وأشارت إلى أنه منذ 18 مارس/ آذار المنصرم، أسفرت هجمات جيش الاحتلال المتجددة والمكثفة على غزة عن استشهاد مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما أُجبر أكثر من 142,000 شخص على النزوح مجددا دون وجود أي مكان آمن يلجؤون إليه.

والأسبوع الماضي، قالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، إن الحرب جردت النساء من حقوقهن الأساسية، وأُجبرتهن على العيش في واقعٍ لا ثبات فيه سوى الفقدان والخسارة.

ودعت ماريس غيمون في مؤتمر صحفي إلى حماية حقوق وكرامة سكان غزة، خاصة النساء والفتيات، اللاتي "تحملن العبء الأكبر من هذه الحرب". وأكدت أن "النساء يتقن لإنهاء هذا الكابوس"، لكن "الرعب مستمر، والفظائع تتصاعد، ويبدو أن العالم يقف متفرجا، ويُطبـّع ما لا ينبغي تطبيعه".

المصدر / فلسطين أون لاين