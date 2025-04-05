مستوطنون يهاجمون مزارعين ومركبات فلسطينية في قرية المغير

هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مزارعين ومركبات قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مزارعين ومركبات عند المدخل الغربي للقرية، على الطريق المؤدية إلى قرية أبو فلاح المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال كانت قد هاجمت صباح اليوم تجمعا بدويا في الجهة الجنوبية من القرية، واحتجزت عددا من سكانه ونكلت بهم ودققت في هوياتهم، وهددتهم في حال خروجهم من محيط خيامهم أو الاقتراب من البؤرة الاستعمارية القريبة المقامة على أراضي القرية.

وتتعرض قرية المغير بشكل متواصل لهجوم من قبل المستوطنين، وتتم هذه الهجمات بحماية ومساندة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة زادت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية 8 مرات عما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب تصاعد في مستوى العنف في هذه الاعتداءات بعد تسليح أكثر من 17 ألف مستوطن بعد الحرب وإطلاق يدهم بالكامل من قبل جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين