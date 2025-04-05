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جيش الاحتلال ينشر آليات وحواجز عسكرية في طولكرم ويعتقل شابا

05 ابريل 2025 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، آلياتها العسكرية في الشوارع الرئيسية لمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ونصبت الحواجز الطيارة وأعاقت حركة تنقل المواطنين والمركبات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات جيش الاحتلال أوقفت مركبة في الشارع المؤدي إلى ضاحية شويكة شمالي طولكرم، ما بين دوار الجعرون ودوار الميجا، واعتقلت شابا كان بداخلها.

وأكدت المصادر أن حواجز الاحتلال أدت لتعطيل حركة السير، موضحة أن جنود الاحتلال أوقفوا عشرات المركبات، وفتشوها ودققوا في هويات الركاب، وسط إطلاق قنابل صوتية لترويع المواطنين.

وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا آخر في شارع نابلس، مقابل مخيم طولكرم، تزامنا مع مداهمة مطعم "فوال الشام" الذي تعرض لمداهمات متكررة خلال فترات سابقة، حيث خضع العاملون فيه للتحقيق الميداني.

وفي مخيم طولكرم، أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في حارة الربايعة، ودمرت ممتلكات المواطنين، في الوقت الذي يخلوا فيه المخيم من سكانه الذي نزحوا منه قسرا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها لليوم الـ69 على التوالي، وسط تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأهالي والممتلكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طولكرم #حواجز عسكرية #ضاحية شويكة

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