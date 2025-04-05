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إصابة مواطن بجروح في اعتداء للمستوطنين جنوبي الخليل

05 ابريل 2025 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
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 أصيب مواطن بجروح، اليوم السبت، إثر اعتداء المستوطنين، وإطلاق الكلاب عليه أثناء حراثته أرضه في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقال المواطن مضر غيث، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب على شقيقه حذيفة، أثناء حراثته أرض العائلة في وادي الأعور جنوب الخليل، كما أطلقوا الكلاب صوبه، وأصيب على إثرها بجروح في أنحاء جسده، ونقل الى المستشفى، كما حطموا زجاج مركبته.

وأشار غيث، الى أن المستوطنين وضعوا "كرفانا" قبل شهر، على قمة الجبل في المنطقة لإقامة بؤرة استيطانية، وتم تزويدها بشبكة كهرباء، بعد اقتحام الوزير المتطرف ايتمار بن غفير لها.

وأضاف أن أكثر من 80 دونما في المنطقة تعد متنفسا لمدينة الخليل في المنطقة الجنوبية، وهي مزروعة بالكرمة، والأشجار المثمرة، في موقع استراتيجي يطل على بلداتي يطا جنوبا، وبني نعيم شرقا، ومدينة الخليل.

وناشد غيث، الجهات المعنية وحقوق الإنسان، ولجان مقاومة الاستيطان، الى إنقاذ هذه المنطقة من أطماع الاستيطان، مبينا أن الأهالي بحاجة الى من يعينهم قانونيا لإنقاذها من التوسع والاستيلاء على أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاستيطان #عنف المستوطنين

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