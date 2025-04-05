يديعوت أحرونوت: فيديو نيويورك تايمز برفح عكس ادعاءات ورواية "الجيش"

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن فيديو صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حوّل استهداف عناصر الدفاع المدني والإسعاف برفح "على عكس ادعاءات الجيش الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة العبرية، السبت، إلى أن أضواء الطوارئ كانت مفعلة على مركبات المسعفين وعلى مركبة الإطفاء قبل إطلاق النار الكثيف عليهما في رفح.

وأكدت أن الفيديو يضع رواية الجيش الإسرائيلي في تلك الحادثة في دائرة الشك، حيث ادعى الجيش حينها أن عدد من المركبات تقدمت باتجاه القوات بصورة مثيرة للشك، بدون إضاءة أمامية وبدون أضواء طوارئ، وبدون تنسيق مسبق، وعليه فتح النار على المركبات.

إعدام في المكان

وطوقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين مركبات الهلال الأحمر للإسعاف، والدفاع المدني أثناء توجهها لحي السلطات المحاصر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومن ثم باغتتهم وأعدمتهم رميا بالرصاص قبل أن تقوم بدفنهم في حفرة في المكان.

والأحد الماضي، أنهت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، عملية انتشال جثامين 15 شهيدا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر وموظفي "أونروا"، بعد أسبوعٍ من انقطاع الاتصال مع الطواقم المفقودة برفح.

ومن بين الشهداء 8 مسعفين، و6 من طواقم الدفاع المدني، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، المحاصرين من قوات الاحتلال منذ ثمانية أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين