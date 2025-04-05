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إذاعة عبرية: الحوثيون أطلقوا 17 صاروخًا اتجاه (إسرائيل) منذ 18 مارس

05 ابريل 2025 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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اليمن صاروخ فلسطين الباليستي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن أطلقت 17 صاروخًا باليستيًا صوب (إسرائيل) منذ استئناف الحرب على غزة في 18 من مارس الماضي.

وذكرت الإذاعة السبت، أن 9 من الصواريخ المطلقة فقط أدت لتفعيل الإنذارات وتم اعتراضها، بينما فشلت 8 صواريخ أخرى وسقطت قبل وصولها.

وبحسب إذاعة "الجيش" فإن ذلك يعني أن "ثمة تراجع ملحوظ في جودة الصواريخ الباليستية للحوثيين، ربما ناجم عن تأثير العملية الأمريكية في اليمن والغارات المتكررة التي تستهدف مواقع الحوثيين".

واستأنفت دولة الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة مجدداً في 18 مارس، بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة "حماس"، الذي استمر لمدة 58 يوماً بدعم من قطر ومصر والولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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