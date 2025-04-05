ترامب يتباهى بقصف تجمع قبلي مدني في اليمن

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة مقطع فيديو في صفحاته على مواقع التواصل، زعم أنه يظهر عشرات المقاتلين الحوثيين الذين قُتِلوا في ضربة أمريكية في اليمن، مرفقا إياه بعبارة "عفوا".

وتُظهر صور باللونين الأبيض والأسود التقِطت من الجو عشرات الأشخاص متجمعين في شكل شبه دائري قبل أن يتم قصفهم من قبل الطائرات الأمريكية، الأمر الذي تلاه تصاعدا كثيفا للدخان،

كما أظهرت الصور لقطات للموقع الذي تعرض للقصف حيث لم يتبق شيء سوى بضع سيارات.

رجالات قبائل

وكتب ترامب في أسفل مقطع الفيديو "هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم". وأضاف: "عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى".

واللافت أن ترامب تباهى بالفيديو رغم أن حقيقته هي أن من تم قصفهم هم مجموعة من رجالات القبائل.

وبحسب مصادر يمنية فإن الحلقة الدائرية الكبيرة كانت وقفة احتجاجية لقبائل وأبناء "عزلة المراحبة" بمديرية مبين في محافظة حجة اليمنية.

ورغم توثيق وسائل إعلام يمنية زيف ادعاء ترامب، ونشرهم صورا حقيقية ومشاهد للتجمع القبلي، فإن الرئيس الأمريكي أو البيت الأبيض لم يصدرا أي تعقيب بعد.

المصدر / وكالات