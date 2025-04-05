فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فلسطينيات بغزة يُجفّفن الخبز تحسبًا لأيام قاسية

لليوم الـ 19 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

غضب في مايكروسوفت: موظفة تقاطع مسؤولاً بشأن دعم الإبادة في غزة

الصِّحَّة بغزَّة: 60 شهيدًا و 162 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الهلال الأحمر: فيديو نيويورك تايمز يدحض رواية (إسرائيل) عن شهداء عمال الإغاثة برفح

حماس: جرائم الاحتلال ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتَّقادم

أميركا تبدأ تحصيل الرسوم الجمركية الجديدة

الدِّفاع المدني: الاحتلال يستهدف طواقمَ العمل الإنسانيِّ بوحشيةٍ أكبر منذ استئناف العدوان

18 قتيلا في ضربة صاروخية روسية على كريفي ريغ الأوكرانية

العثور على مقطع فيديو يوثِّق لحظة إعدام قوات الاحتلال عمَّال الإغاثة في رفح (شاهد)

الصِّحَّة بغزَّة: 60 شهيدًا و 162 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

05 ابريل 2025 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 60 شهيدًا و 162 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 60 شهيدًا و 162 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,309 شهداء، 3,184 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,669 شهيدًا و 115,225 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ودعت وزارة الصحة، ذوي شهداء ومفقودي الحرب في غزة إلى استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

الرابط الجديد، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة