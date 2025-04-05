الصِّحَّة بغزَّة: 60 شهيدًا و 162 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 60 شهيدًا و 162 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,309 شهداء، 3,184 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,669 شهيدًا و 115,225 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ودعت وزارة الصحة، ذوي شهداء ومفقودي الحرب في غزة إلى استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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المصدر / فلسطين أون لاين