غضب في مايكروسوفت: موظفة تقاطع مسؤولاً بشأن دعم الإبادة في غزة

في احتفال هام لشركة مايكروسوفت، قاطعت موظفة مؤيدة للقضية الفلسطينية كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان احتجاجاً على تعاون الشركة مع (إسرائيل).

هذا الاحتجاج يأتي في سياق ردود الفعل المتزايدة ضد دور صناعة التكنولوجيا في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

قالت ابتهال أبو السعد، الموظفة المغربية في مايكروسوفت، خلال مقاطعة كلمة سليمان: "عار عليك"، مضيفة أن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى "الجيش الإسرائيلي"، مما يساهم في ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة.

ملطخة بالدماء

وأكدت أن أيدي الشركة ملطخة بالدماء. كما ألقت الكوفية الفلسطينية على المسرح، رمزاً لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم إخراجها من الفعالية.

كما شاركت موظفة أخرى، فانيا أجراوال، في الاحتجاج خلال جزء آخر من الاحتفال. هذا الاحتجاج يأتي بعد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في برامج عسكرية إسرائيلية.

وفي فبراير، تم طرد خمسة موظفين من اجتماع مع الرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا بعد احتجاجهم على عقود الشركة مع إسرائيل.

وأصدرت مايكروسوفت بياناً يؤكد على احترامها لجميع الأصوات، مع التأكيد على أهمية عدم عرقلة العمل. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات أخرى.

بعد الاحتجاج، واجهت أبو السعد وأجراوال صعوبات في الوصول إلى حساباتهن في العمل، مما يشير إلى احتمال فصلها.

المصدر / وكالات