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الهلال الأحمر: فيديو نيويورك تايمز يدحض رواية (إسرائيل) عن شهداء عمال الإغاثة برفح

05 ابريل 2025 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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تشييع جثمان شهداء من فرق الدفاع المدني والإسعاف التابعة للهلال الأحمر.jpg

أشارت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ إلى أن الفيديو الذي نشرته نيويورك تايمز لاستشهاد عمال الإغاثة الفلسطينيين في رفح عثر عليه في هاتف أحد المسعفين.

 وأكدت في حديث متلفز أن الفيديو يدحض الرواية الإسرائيلية بأن مركبات الإسعاف المستهدفة في رفح لم تكن مضاءة.

رواية "الجيش"

من جهتها أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن الفيديو الذي نشرته نيويورك تايمز لمقتل 15 مسعفا وعامل إغاثة يثير الشكوك حول رواية الجيش.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز حصلت على فيديو من دبلوماسيٍّ في الأمم المتحدة، يُظهِر أضواء وعلامات الهلال الأحمر على سيارات الإسعاف التي استهدفها جيش الاحتلال في رفح.

علامات واضحة

وتظهر في المشاهد سيارات الإسعاف وشاحنة إطفاء تحمِل علامات واضحة وأضواء الطوارئ، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النيران عليها.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ المُسعف الذي صوَّرَ المقطعَ عثِر عليه لاحقا، مقتولا برصاصة في رأسه.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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