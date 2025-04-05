أميركا تبدأ تحصيل الرسوم الجمركية الجديدة

بدأت الجمارك الأميركية، اليوم السبت، تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من عدة دول، وهو الإجراء الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب. ومن المتوقع أن تُفرض رسوم أعلى على واردات من 57 شريكاً تجارياً رئيسياً خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

دخلت هذه الرسوم الجمركية الأولية حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية. ويُعد هذا القرار رفضاً واضحاً للنظام التجاري العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يعتمد على اتفاقيات متبادلة بشأن معدلات الرسوم الجمركية.

إجراء إحادي

ووصفت كيلي آن شو، المحامية التجارية في مؤسسة "هوجان لوفيلز" والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى، هذا الإجراء بأنه "أكبر إجراء تجاري أحادي شهدناه في حياتنا". وأوضحت خلال فعالية نظمتها مؤسسة "بروكينغز" أن هذه الرسوم قد تتغير مع مرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على تخفيض المعدلات. وأضافت: "هذا تحول جذري ومهم في طريقة تعاملنا التجاري مع جميع دول العالم".

إعلان ترمب عن هذه الرسوم يوم الأربعاء تسبب في اضطراب كبير بأسواق الأسهم العالمية؛ حيث فقدت شركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية بحلول إغلاق يوم الجمعة، وهو ما يمثل انخفاضاً قياسياً خلال يومين. كما تراجعت أسعار النفط والسلع الأخرى، بينما لجأ المستثمرون إلى شراء السندات الحكومية كملاذ آمن.

مصر وبريطانيا

ومن بين الدول التي شملتها الرسوم الجمركية الأولية البالغة 10%: أستراليا، وبريطانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، ومصر.

وأشارت نشرة صادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأميركية إلى أنه لن تكون هناك فترة سماح للشحنات البحرية التي تصل بعد منتصف ليل السبت. ومع ذلك، تم منح فترة سماح مدتها 51 يوماً للشحنات التي كانت بالفعل في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم (السبت). ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحاً يوم 27 مايو لتجنب فرض رسوم الـ10%.

وفي سياق متصل، ستدخل رسوم جمركية أخرى، تتراوح نسبتها بين 11% و50%، حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل. ومن المقرر فرض رسوم بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي و34% على السلع الصينية.

المصدر / وكالات