فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لليوم الـ 19 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أميركا تبدأ تحصيل الرسوم الجمركية الجديدة

الدِّفاع المدني: الاحتلال يستهدف طواقمَ العمل الإنسانيِّ بوحشيةٍ أكبر منذ استئناف العدوان

18 قتيلا في ضربة صاروخية روسية على كريفي ريغ الأوكرانية

العثور على مقطع فيديو يوثِّق لحظة إعدام قوات الاحتلال عمَّال الإغاثة في رفح (شاهد)

الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

الرَّضيع "سند بلبل".. صوتٌ تشقَّق من أسفل الرُّكام والموت ليعانقَ الحياة

الموت في انتظار الدَّواء.. معاناة "شلح" بين السَّرطان والحرب

رئيس الشَّاباك يكشفُ السَّر وراء إصرار نتنياهو لإقالته

"تدميرٌ متواصل وتصعيدٌ ميداني".. عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ69

18 قتيلا في ضربة صاروخية روسية على كريفي ريغ الأوكرانية

05 ابريل 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية مقتل 18 شخصا، وإصابة نحو 60 آخرين، جرّاء قصف روسي على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية، التي يتحدّر منها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في واحدة من أكثر الضربات دموية في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

واعتبر زيلينسكي أن الضربة الصاروخية على كريفي ريغ تُظهر أن روسيا "لا تريد وقفًا لإطلاق النار"، في حين أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة، منذ شباط/ فبراير، لإيجاد مخرج للنزاع.

وأضاف زيلينسكي، عبر تيليغرام، في خطابه اليومي،أن "كل هجوم صاروخي، وبطائرة مسيّرة، يُثبت أن روسيا لا تريد سوى الحرب. ووحدها ضغوط دولية على روسيا، وكل الجهود الممكنة لتعزيز أوكرانيا، ودفاعنا الجوي، وقواتنا المسلحة، ستتيح تحديد موعد انتهاء الحرب".

وأوضح، أنه وفقًا "للنتائج الأولية"، فإن الضربة تمّت بصاروخ بالستي. وقال زيلينسكي: "لقد أصاب الصاروخ منطقة قرب مبانٍ سكنية، وملعب، وشوارع عادية. من يمكنهم فعل مثل هذا النوع من الأشياء، ليسوا بشرًا، وهم أوغاد".

ضربة دقيقة لقادة تشكيلات

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها "نفّذت ضربة دقيقة، بصاروخ شديد الانفجار، على مطعم" في المدينة، "حيث كان يجتمع قادة تشكيلات، ومدرّبون غربيون".

وتُظهر صور، نشرتها خدمات الطوارئ الأوكرانية، عددًا من الأشخاص الذين قُتلوا، أحدهم ممدّد أمام أراجيح في مكان للّعب.

وأوضح وزير الداخلية، إيغور كليمنكو، عبر تلغرام، أن فرق الإطفاء أخمدت حرائق عدة، وأن خمسة مبانٍ تضرّرت جرّاء القصف.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#روسيا #أوكرانيا #الحرب الروسية الأوكرانية #كريفي ريغ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة