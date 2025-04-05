الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية، تركّزت في مدينتي نابلس وجنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وحي رفيديا غرب المدينة ودهمت منازل لمواطنين واعتقلت عدداً منهم وسط عمليات تخريب لمحتويات منازلهم.

وعرف من المعتقلين في نابلس، الشاب محمد حشاش من شارع النجاح القديم، وناصر الناطور من مخيم عسكر الجديد.

وانتشرت قوات الاحتلال في أزقة مخيم عسكر، واقتحمت عدداً من المنازل تعود بعضها لعائلة الرفاعي، وأبو زر ، والجبجي.

وتمركزت آليات الاحتلال قرب عمارة أبو حجلة في طلعة بليبلة، ومنطقة الجبل بمخيم عسكر الجديد.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد اقتحام منازلهم في بلدة برقين غرب المدينة

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت برقين ودهمت منزل الأسير المحرر سلطان خلوف واعتقلت والده وشقيقه، وذلك للضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب سند يوسف أبو نعاج من سكان مخيم جنين، بعد مداهمة المنزل الذي نزحت إليه عائلته.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين منذ 75 يوما، ويداهم منازل المواطنين ويشن حملات اعتقال واحتجاز واسعة.

المصدر / وكالات