لليوم الـ 19 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 19 على التوالي، استئناف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1249 شهيدا، و3022 إصابة، وفق آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و609 شهداء، و115 ألفاً و63 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووصف مدير المستشفى المعمداني الدكتور فضل نعيم الوضع الصحي في القطاع بالكارثي، مؤكدًا أنه خرج عن السيطرة مع المجازر "الإسرائيلية" المتتالية.

وقال نعيم، إن "المنظومة الصحية منهكة ومستنزفة وغير قادرة على التعامل مع هذا الوضع في ظل الضغط المتواصل عليها، مشيرا إلى عدم وجود وقود كافٍ لتشغيل المستشفيات".

وشدد على ضرورة وقف العدوان "الإسرائيلي" وخاصة المجازر المتتالية، وفتح المعابر الحدودية لإدخال الطواقم الطبية لمساعدة الكوادر المحلية وإدخال أيضا المستلزمات الطبية والوقود لتقديم الخدمة اللازمة.

وكذلك، طالب نعيم بالسماح لآلاف الجرحى بالسفر إلى الخارج من أجل تلقي العلاج، مما يخفف الضغط عن المنظومة الصحية، التي لم يصلها أي مستلزمات طبية منذ وقف إطلاق النار.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة المناطق في قطاع غزة.

في خانيونس، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيرة بصاروخ لتكية طعام بمخيم القطاطوة غربي مدينة خانيونس.

والشهداء هم؛ بلال سعيد محمد أبو مصطفى، محمد سليمان أبو مصطفى، محيي الدين الخواص.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد علي زياد الهندي وإصابة زوجته وطفله جراء قصف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة خانيونس.

كما استهدف قصف "إسرائيلي" آخر حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وذكرت مصادر محلية باستشهاد المواطنة ليان نائل جندية إثر قصف الاحتلال شارع السكة بحي الزيتون.

وارتقى عدد من الشهداء إثر قصف مدفعي استهدف منزلا لعائلة أبو العطا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" النار تجاه الأهالي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف غربي المدينة.

وأفادت مصادر صحفية، ‏باستشهاد بهاء الدين رائد محارب متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال على بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح.

يتبع..



المصدر / فلسطين أون لاين