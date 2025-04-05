فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأونروا": شمال الضَّفَّة الغربية يشهد أكبرُ موجة نزوح منذ 1967

شظيةُ صاروخ إسرائيلي تحرم الطِّفل عبد الهادي الطَّعام

نوح الشَّغنوبي... يدان عاريتان في مواجهة الأنقاض والدَّمار وسط الإبادة بغزَّة

أبو عبيدة: نِصفُ أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق مهددة بالإخلاء

طلَّاب الثَّانويَّة العامَّة في غزَّة: عام دراسيّ ثان مهدَّد بالضَّياع

مصدر أمني لـ"فلسطين": وزارة الداخلية عازمة على اعتقال مرتكبي جريمة قتل الشرطي "شلدان"

"مجازر دامية وشهداء تحت الأنقاض".. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ18

من حقِّنا أن نحلم... صرخة أطفال غزَّة في يومهم العالميِّ

جراح متجددة.. "الشجاعية" تعيد إنتاج معاناة غزة

تحقيق لجيش الاحتلال: هجوم حماس على "مهرجان نوفا" كان "مصادفة بحتة"

"نتيجة العدوان الإسرائيلي المُتواصل"

"الأونروا": شمال الضَّفَّة الغربية يشهد أكبرُ موجة نزوح منذ 1967

05 ابريل 2025 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
...
"الأونروا": شمال الضَّفَّة الغربية يشهد أكبرُ موجة نزوح منذ 1967

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنّ "الوضع في شمال الضفة الغربية لا يزال مقلقًا للغاية" نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت الأونروا في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، ، إلى أن العدوان أسفر عن أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب عام 1967.

وأوضحت، أن العدوان "الإسرائيلي" أسفر عن تدمير ممنهج وتهجير قسري وتضمن أوامر هدم أثرت على العائلات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.

وأكدت، أنها تواصل العمل مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ودعم نفسي واجتماعي للعائلات النازحة، كما قامت بتكييف الخدمات الأساسية وتوفير عيادات صحية متنقلة وخدمات التعلم عبر الإنترنت.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدا في محافظات جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، ونزوح أكثر من 40 ألف مواطن قسرا، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #العدوان على شمال الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة