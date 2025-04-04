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"بلدية غزة" تعلن عن توقف مؤقت في إمدادات المياه وتحدد المناطق المتأثرة

04 ابريل 2025 . الساعة 21:10 بتوقيت القدس
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"بلدية غزة" تعلن عن توقف مؤقت في إمدادات المياه وتحدد المناطق المتأثرة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية غزة عن توقف في خط مياه ميكروت المغذي لبعض مناطق المدينة، والذي يشكل 70% من إمدادات المياه المتوفرة لسكان المدينة والنازحين إليها.

وأشارت البلدية، في بيان صحافي، إلى أنها تجري التنسيق من طواقم البلدية المختصة لإجراء الفحص الفني وتحديد الأسباب.

وأوضحت أن المناطق التي ستتأثر مؤقتًا بإمدادات المياه، هي تشمل، 1. حي الدرج، 2. حي التفاح، 3. حي الصبرة (شارع الثلاثيني)، 4. منطقة العباس ودوار حيدر، 5. منطقة السرايا، 6. أجزاء من حي الزيتون وحي الشجاعية، 7. الجزء الشرقي من حي الشيخ رضوان.

وأهابت البلدية، بالمواطنين والنازحين في المناطق المذكورة باتخاذ التدابير اللازمة لحين استقرار الوضع، مؤكدة أن طواقمها تعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقًا للإمكانات المتاحة.

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#غزة #بلدية غزة #خط المياه

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