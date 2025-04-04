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تزامنًا مع ما يُسمّى بـ "عيد الفصح"..

حماس تحذِّر من دعوات المستوطنين لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى

04 ابريل 2025 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
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حماس تحذِّر من دعوات المستوطنين لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذَّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، من دعوات جماعات "الهيكل" المزعوم للمستوطنين لإدخال القرابين وذبحها خلال ما يُسمّى بـ "عيد الفصح" العبري داخل باحات المسجد الأقصى.

وكانت جماعات الهيكل قد دعت المستوطنين للبدء بمحاولات ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي في المسجد الأقصى ومحيطه في السادس من أبريل/نيسان الجاري.

يذكر أن العيد يبدأ رسميا في 13 من الشهر الجاري ويستمر أسبوعا كاملا، وسعى المستوطنون اليهودي لإدخال وتقديم القرابين الحيوانية داخل الأقصى في سنوات سابقة.

 وأكدت الحركة، في بيان صحافي، أن دعوات جماعات الهيكل تمثّل تصعيداً خطيراً في الحرب الدينية، واستمراراً في نهج الاحتلال ومستوطنيه لاستهداف وتهويد المقدسات الإسلامية.

وشددت، أن تلك الدعوات لن تغيّر من هوية المسجد الأقصى، ولن تمنح الاحتلال أيّ شرعية أو حقّ فيه، فشعبنا لن يسمح بتدنيس مقدساته، وسيبقى الحصن المنيع للدفاع عن مسرى نبيّه.

وأهابت الحركة، بجماهير الأمتي العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكلّ السبل الممكنة، فهذا واجب الوقت، لا سيّما في هذه المرحلة الحسّاسة التي يصعّد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة.

كما دعت الجماهير في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الحشد والنفير والرباط، والتواجد المكثف في باحات المسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين، ومنع أيّ محاولة لإدخال القرابين أو أداء الطقوس التلمودية.

والأربعاء، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة وسط حراسة مشددة.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن نية بن غفير اقتحام المسجد الأقصى الأربعاء، قبل أيام من عيد الفصح اليهودي.

وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس المحتلة منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد شرق القدس ، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

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#المسجد الأقصى #غزة #القدس #الاحتلال #بن غفير

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