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أبو عبيدة: نِصفُ أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق مهددة بالإخلاء

04 ابريل 2025 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة: نِصفُ أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق مهددة بالإخلاء
متابعة/ فلسطين أون لاين

صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسَّام أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أن نِصفُ أسرى الاحتلال الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة، محمّلًا حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن مصيرهم.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، "إن كتائب القسّام قررت عدم نقل الأسرى من تلك المناطق بسبب خطورة الوضع الميداني"، مؤكدًا أنهم يخضعون لإجراءات تأمين “مشددة لكنها خطيرة على حياتهم”.

وحمَّل أبو عبيدة، حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، مشددًا على أن "من أراد أبناءه أحياء فليتفاوض".

كما وأشار إلى، أن التزام الاحتلال بالاتفاق الموقع في يناير كان من الممكن أن يعيد معظمهم إلى بيوتهم.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 18 على التَّوالي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في كافة مناطق القطاع، بسلسلة غارات عنيفة متواصلة ومجازر "وحشيَّة" غالبية ضحايا نساء وأطفال.

ومن جانب أخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن توسيع عملياته البرية في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى بدء قواته تنفيذ عمليات ميدانية في منطقة الشجاعية خلال الساعات الماضية.

ومنذ فجر الخميس، ارتقى أكثر من 80 شهيدًا في عمليات قصف ومجازر مروعة في حيي الشجاعية والتفاح، استهدفت أطفالا ونازحين في مركز الإيواء.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل نحو 1300 فلسطيني وأصابت ما يقرب من 3 آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

يأتي ذلك، في وقت، تواصل إسرائيل إغلاق المعابر وحالة الحصار المطبق على قطاع غزة، ما ينذر بمجاعة وشيكة في القطاع، وسط توقعات بنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز، فضلا عن تقلص كميات المواد المستخدمة في إنتاج الوجبات الغذائية.

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#أبو عبيدة #القسام

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