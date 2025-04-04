هيئة علماء فلسطين تدعو إلى النَّفير العام لنصرة غزَّة

دعت "هيئة علماء فلسطين" أبناء الأمة الإسلامية إلى التلاحم والتضامن في هذا الوقت الحاسم، مشيرةً إلى أن اليوم هو "يوم البرهان على صدق الإيمان والانتماء" للدين الإسلامي، والذي يستدعي من أبناء الأمة التحرك لمساندة غزة ومجابهة الظالمين.

وشددت الهيئة في بيانها، اليوم الجمعة، على ضرورة أن يكون اليوم هو يوم "النفير العام"، حيث دعا البيان الشباب والشابات، الرجال والنساء، إلى التحرك عقب صلاة الجمعة للتوجه إلى السفارات والقنصليات الصهيونية والأمريكية، محاصرتها والرباط حولها كأقل الواجبات.

كما أشارت إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار الضغط على "المجرمين" لوقف الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة أمام العالم المتواطئ.

وتوجّهت الهيئة بنداء خاص لشباب الأردن ومصر، مؤكدة أنه لا يُقبل منهم أقل من الزحف إلى الحدود مع فلسطين وكسر الطوق المفروض على أهلها، مهما كانت التحديات.

وحثّت الحركات والجماعات الإسلامية على الخروج للمظاهرات في الميادين والساحات، محاصرة السفارات والمشاركة في هذه الانتفاضة الجماهيرية.

وختمت الهيئة بيانهاـ بالقول: "صمتكم اليوم عما يجري في غزة وتوهم العجز هو عار كبير سيسجله التاريخ للصامتين في صحائف سوداء وقبل لك كله سيسجله الله تعالى في صحائفكم التي ستعرض عليكم يوم يقوم الناس لربّ العالمين؛ فماذا أنتم فاعلون؟".

ويوم أمس، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى استنفار جماهيري يوم الجمعة، ليكون يومَ غضبٍ عالميّ، نصرةً لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، ورفضاً لمجازر الاحتلال، المدعومة أمريكياً.

وأهابت الحركة في بيان لها، بجماهير شعبنا وأمّتنا وأحرار العالم تصعيدَ الفعاليات والمسيرات والاعتصامات، ومحاصرة السفارات الصهيونية، ودعم غزة وإسنادها، وكشف جرائم الاحتلال، ومواصلة الضغط العالمي حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

ودعت لأن تكون الأيام القادمة أيامَ غضبٍ في وجه الاحتلال وداعميه، حتى يكفّ عن عدوانه، ويرفع حصاره بالكامل عن قطاع غزة.

وشددت على أنّ العجز الدولي غير المبرر عن القيام بالدور المطلوب لوقف الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، هو تعبير صارخ عن سقوط منظومة القيم والقوانين التي طالما تغنّى بها المجتمع الدولي، أمام هول الجريمة المرتكبة في قطاع غزة، وعلى مرأى ومسمع من العالم.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 18 على التَّوالي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في كافة مناطق القطاع، بسلسلة غارات عنيفة متواصلة ومجازر "وحشيَّة" غالبية ضحايا نساء وأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 آذار، بلغت 1,249 شهيدًا، و3.022 إصابة، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,609 شهيدًا، و115,063 إصابة منذ السابع من أكتوبر2023.



المصدر / فلسطين أون لاين