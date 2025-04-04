الصِّحَّة بغزَّة: 86 شهيدًا و287 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة.

وقالت وزارة الصحة، إن 86 شهيدًا و287 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت، أن حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 آذار، بلغت 1,249 شهيدًا، و3.022 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,609 شهيدًا، و115,063 إصابة منذ السابع من أكتوبر2023.

المصدر / فلسطين اون لاين