فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخارجية التركية: "إسرائيل" تهدِّد أمن المنطقة وتغذِّي الفوضى والإرهاب

عدوانُ الاحتلال على رفح يهدِّد السَّلة الغذائيَّة لقطاع غزَّة ويُضاعف المجاعة

كتائب القسَّام تنعى الشَّهيد القائد حسن أحمد فرحات

"مجازر دامية وشهداء تحت الأنقاض".. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ18

"اقتحامات واعتقالات".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضَّفَّة الغربيَّة

الصَّحفي البردويل.. يدُ العون التي امتدَّت لكلِّ محتاج خلال "حرب الإبادة"

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

مدير المستشفى المعمداني بغزَّة: المنظومة الصِّحيَّة مُنهكة وغير قادرة على التَّعامل في ظلِّ المجازر المُتتالية

النَّادي الأهلي بغزَّة.. من مجد رياضي إلى ركام تحت القصف

"تدميرٌ متواصل وتعزيزات عسكرية واسعة".. عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه الـ 68

الخارجية التركية: "إسرائيل" تهدِّد أمن المنطقة وتغذِّي الفوضى والإرهاب

04 ابريل 2025 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
...
الخارجية التركية: "إسرائيل" تهدِّد أمن المنطقة وتغذِّي الفوضى والإرهاب

أدانت وزارة الخارجية التركية، التصريحات الاستفزازية التي أطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنها تعكس السياسات العدوانية والتوسعية لحكومة الاحتلال.

وأكدت الخارجية التركية في بيان صحفي، أمس الخميس، أنّ "إسرائيل" تلعب دورًا استراتيجيًا في زعزعة استقرار المنطقة، ما يؤدي إلى الفوضى ويغذي الإرهاب.  

وشددت الخارجية التركية على ضرورة أن توقف "إسرائيل" سياساتها التوسعية، وأن تنسحب من الأراضي التي تحتلها لضمان الأمن الإقليمي. كما دعت تل أبيب إلى التوقّف عن تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع سورية تأتي ضمن نهجها القائم على تأجيج الصراعات.  

وأضافت، أن "إسرائيل" تشكّل أكبر تهديد لأمن المنطقة من خلال هجماتها المستمرة على السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية للدول المجاورة. كما تساءلت عن سبب انزعاج "إسرائيل" من التطورات الإيجابية في سوريا ولبنان، والتي تحمل آمالًا كبيرة لتحقيق الاستقرار.  

وأكدت الخارجية التركية أن "إسرائيل" لا يمكنها إخفاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، مشددة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيقاف العدوان الإسرائيلي المتزايد.

وشهدت العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" توترًا متزايدًا بسبب الحرب على غزة، حيث انتقدت أنقرة بشدة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرّة. كما أنّ تكثيف "إسرائيل" لغاراتها الجوية على سوريا، قوبل باتهّامات تركية لإسرائيل" بأنها تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #القصف على سوريا #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة