الخارجية التركية: "إسرائيل" تهدِّد أمن المنطقة وتغذِّي الفوضى والإرهاب

أدانت وزارة الخارجية التركية، التصريحات الاستفزازية التي أطلقها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنها تعكس السياسات العدوانية والتوسعية لحكومة الاحتلال.

وأكدت الخارجية التركية في بيان صحفي، أمس الخميس، أنّ "إسرائيل" تلعب دورًا استراتيجيًا في زعزعة استقرار المنطقة، ما يؤدي إلى الفوضى ويغذي الإرهاب.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة أن توقف "إسرائيل" سياساتها التوسعية، وأن تنسحب من الأراضي التي تحتلها لضمان الأمن الإقليمي. كما دعت تل أبيب إلى التوقّف عن تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع سورية تأتي ضمن نهجها القائم على تأجيج الصراعات.

وأضافت، أن "إسرائيل" تشكّل أكبر تهديد لأمن المنطقة من خلال هجماتها المستمرة على السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية للدول المجاورة. كما تساءلت عن سبب انزعاج "إسرائيل" من التطورات الإيجابية في سوريا ولبنان، والتي تحمل آمالًا كبيرة لتحقيق الاستقرار.

وأكدت الخارجية التركية أن "إسرائيل" لا يمكنها إخفاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، مشددة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيقاف العدوان الإسرائيلي المتزايد.

وشهدت العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" توترًا متزايدًا بسبب الحرب على غزة، حيث انتقدت أنقرة بشدة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرّة. كما أنّ تكثيف "إسرائيل" لغاراتها الجوية على سوريا، قوبل باتهّامات تركية لإسرائيل" بأنها تساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

المصدر / وكالات