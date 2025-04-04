كتائب القسَّام تنعى الشَّهيد القائد حسن أحمد فرحات

نعتْ كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، القائد القسّامي حسن أحمد فرحات "أبو ياسر" الذي ارتقى شهيدًا، فجر اليوم الجمعة، إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وزفّت القسام في بيان صحفي، الشهيد فرحات من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة _ قضاء عكا برفقة ابنته الشهيدة جنان حسن فرحات، ونجله الشهيد القسامي حمزة حسن فرحات.

واستذكرت دور الشهيد فرحات الرائد وإسهاماته المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولًا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، ليختم جهاده ملتحقًا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار.

وشددت على أنّ سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائنا ومجاهدينا على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنيَ المقاومة عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر دربٍ خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى العودة والتحرير.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن " 3أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة صيدا".

وقالت مصادر صحفية، إن "طائرة اسرائيلية استهدفت بصاروخين شقة سكنية في أحد المباني في المدينة ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر، وأضاف المصدر الأمني أن المستهدف بالغارة هو مسؤول فلسطيني وقد استشهد مع نجليه".

وتُعد هذه عملية الاغتيال الثانية في صيدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذ سبق أن اغتالت "إسرائيل"، بواسطة طائرة مسيّرة، القيادي في كتائب القسام محمد شاهين في 17 شباط 2025، عند مدخل صيدا الشمالي.

وبالتزامن مع ذلك، استأنف جيش الاحتلال الإسرايلي، منذ الثامن عشر من آذار/مارس الماضي، حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استمر 58 يومًا منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين