"اقتحامات واعتقالات".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات جديدة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، إلى جانب تجديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله.

وداهم جنود الاحتلال مكتب قناة الجزيرة وسط رام الله، وقاموا بإلصاق ورقة تفيد بتجديد إغلاق المكتب لمدة 60 يوما إضافية.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة رام الله، وتركزت في بلدة بيت لقيا، وقرية نعلين، وقرية دير قديس، وبلدة شقبا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد أبو جمهور، واستولت على مركبته بعد مداهمة منزله في حي الدبوس في جنين.

وداهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، عمارة سكنية خلال اقتحام مدينة نابلس.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى نابلس من حاجز المربعة، وداهمت عمارة قرقش في شارع المنجرة، وسط انتشار واسع في المنطقة.

وفي وقت سابق، أصيب مواطنان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية حوسان غرب بيت لحم.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال القرية وتمركزت عند منطقة “ام هندي” غربا، وقرب المدخل الرئيس لقرية واد فوكين، حيث سمع إطلاق رصاص كثيف فيما تواجدت سيارات إسعاف إسرائيلية.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة بشكل كامل ومنعت مرور المركبات.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المركبات خلال اقتحام بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا، وسط إطلاق نار وقنابل الصوت، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، واستهداف لمركبات المواطنين وتحطم زجاج بعضها.

المصدر / وكالات