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شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على صيدا اللبنانية

04 ابريل 2025 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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شهداء وإصابات في قصف الاحتلال على صيدا اللبنانية

جدَّد الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701، حيث اعتدى طيران العدو فجر اليوم الجمعة على مدينة صيدا الجنوبية مستهدفًا شقة سكنية.

وذكرت قناة المنار اللبنانية، أنّ طيران الاحتلال استهدف شقة في حي دلاعة في صيدا، ما أدى الى استشهاد القيادي في حركة “حماس” حسن فرحات(أبو ياسر) مع ابنه حمزة وابنته جنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن “الطيران الحربي الإسرائيلي اعتدى قرابة الثانية والنصف من بعد منتصف ليل الخميس الجمعة على المنطقة الواقعة بين بلدتي عزة ورومين في قضاء النبطية”.

وكان طيران الاحتلال قد اعتدى مساء يوم الخميس على بلدة الناقورة الجنوبية حيث استهدف غرفًا جاهزة، علمًا أنه استهدف ايضًا غرفًا جاهزة في الناقورة أيضا.

كما استهدفت مسيرة صهيونية الخميس سيارة من نوع رابيد على طريق عام بنت جبيل يارون في منطقة الدورة، وأصابتها من الجهة الخلفية، وأشارت وزارة الصحة إلى سقوط جريحين جراء الغارة.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب الاحتلال آلاف الخروقات ما أدى لارتقاء أكثر من 100 وإصابة مئات آخرين، وفقًا لتقارير وزارة الصحة اللبنانية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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