عشيَّة يوم الطِّفل الفلسطينيِّ... الطُّفولة تنزف في غزَّة وسط الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

مع حلول يوم الطفل الفلسطيني، تتكشف فصول مأساوية جديدة عن حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال قطاع غزة، حيث يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة وسط حرب إبادة مستمرة، جعلتهم والنساء يشكلون أكثر من 60% من إجمالي الضحايا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وذكر تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني في هذه المناسبة، أن قطاع غزة "ينزف طفولة"، وأن العدوان سلب الأطفال أحلامهم وهدم براءتهم تحت الركام، وأنه خلال الـ534 يوماً من العدوان الذي بدأ يوم 7 أكتوبر 2023، واجه الأطفال الفلسطينيون كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث شكّلوا مع النساء أكثر من 60% من إجمالي الضحايا البالغ عددهم 50,021 فلسطينياً، بينهم 17,954 طفلاً، منهم 274 رضيعاً ولدوا واستشهدوا تحت القصف، و876 طفلاً دون عام واحد، و17 طفلاً ماتوا جراء البرد في خيام النازحين، و52 طفلاً قضوا بسبب التجويع وسوء التغذية الممنهج، فيما أصيب 113,274 جريحاً، 69% منهم أطفال ونساء، بينما لا يزال أكثر من 11,200 مواطناً مفقوداً، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وكشف التقرير أن العدوان على غزة خلّف 39,384 طفلا يتيما، فقدوا أحد والديهم أو كليهما، بينهم حوالي 17,000 طفل حرموا من كلا الوالدين، ليجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع الحياة دون سند أو رعاية، حيث يعيش هؤلاء الأطفال في ظروف مأساوية، واضطر الكثير منهم للجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي، وهو ما خلق لديهم أزمات نفسية واجتماعية حادة، إذ يعانون من اضطرابات نفسية عميقة، مثل الاكتئاب والعزلة والخوف المزمن، في غياب الأمان والتوجيه السليم، إضافة إلى ضعف التعلم والتطور الاجتماعي، ليجدوا أنفسهم فريسة لعمالة الأطفال، أو الاستغلال في بيئة قاسية لا ترحم.

وتطرق التقرير إلى ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن الواقع الكارثي الذي عاشه أطفال قطاع غزة ذوو الإعاقة نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث أصيب 15 طفلاً يوميا بإعاقات دائمة بسبب استخدام أسلحة متفجرة محظورة دولياً، فيما فقد مئات الأطفال أطرافهم أو بصرهم أو سمعهم.

وجاء التقرير على عودة مرض “شلل الأطفال” إلى قطاع غزة بعد 25 عاماً، وعلى التحديات الكبيرة التي واجهت حملات التطعيم وسط أزمة صحية خانقة، وعلى المجاعة وسوء التغذية التي تهدد حياة الأطفال في قطاع غزة، وأن هناك 60,000 حالة متوقعة من سوء التغذية الحاد، لافتا إلى أن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أوضح أنه من المتوقع أن يعاني حوالي 1.95 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

واستعرض التقرير أيضا ما حل بأطفال غزة، بسبب توقف العملية التعليمية لعامين دراسيين، وقال إن التعليم في قطاع غزة أصبح ضحية رئيسية للعدوان الإسرائيلي، بحيث دمرت قوات الاحتلال 111 مدرسة حكومية بشكل كامل، و241 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة، إضافة إلى تعرض 89 مدرسة تابعة لـ”الأونروا” إلى قصف وتخريب، فيما حرم 700 ألف طالب من حقهم الأساسي في التعليم للعام الدراسي، كما حُرم حوالي 39 ألف طالب من حقهم في تقديم امتحان شهادة الثانوية العامة، موضحا أنه لم يقتصر الدمار على المباني، بل طال الأرواح، حيث ارتقى 12,441 طالباً وطالبة و519 معلما ومعلمة شهداء تحت القصف.

وأوضح التقرير أن الانقطاع عن الدراسة يُنذر بفجوة تعليمية تهدد مستقبل جيل بأكمله، لافتا إلى أنه في الضفة الغربية، لم تكن الأوضاع أفضل، حيث سجل استشهاد 90 طالبا وإصابة 555 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 301 طالباً و163 كادراً تعليمياً، في سياسة ممنهجة لتفكيك البنية التعليمية.

واستند التقرير إلى ما كشفته مؤسسات الأسرى، عن تصاعد غير مسبوق في اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، حيث وثّق خلال العام 2024، وحده، اعتقال ما لا يقل عن 700 طفل، ليرتفع إجمالي الأطفال المعتقلين منذ اندلاع الحرب إلى أكثر من 1,055 طفلاً، حرموا من طفولتهم وحقهم في التعليم، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة أثناء الاعتقال.