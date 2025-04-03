إدانة حقوقية وصحفية لجريمة دير البلح ومطالب بتطبيق القانون بحزم

خان يونس/ محمد سليمان:

أجمع حقوقيون وصحفيون على أن ارتكاب إحدى العائلات في مدينة دير البلح جريمة قتل أحد أفراد الشرطة وتصويرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب تدخلاً عاجلاً لمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وأكد هؤلاء أن ما حدث بحق الشرطي في دير البلح جاء نتيجة حالة التحريض والشيطنة المستمرة من قبل أشخاص متواجدين خارج قطاع غزة، ضد المقاومة وأجهزة الأمن داخل القطاع.

واعتبر النشطاء أن هناك محاولات مدعومة لبث الفوضى داخل قطاع غزة من خلال استمرار التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأجهزة الأمنية وضرب النسيج المجتمعي.

وأثارت الجريمة البشعة بحق الشرطي دعوات قوية للمحاسبة وتطبيق القانون بهدف منع الفلتان الأمني وحماية النسيج الاجتماعي من الانهيار، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

الصحفي والناشط طارق معمر أوضح أن استشهاد الشرطي إبراهيم النجار أثناء أداء واجبه في توزيع الدقيق وفي وضح النهار بأسلوب وحشي يغذي النزعات القبلية والعشائرية وسط تحريض خبيث.

وقال معمر في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ما حدث يعد جريمة تهدد أمن المجتمع بأسره، وأن الحرب المعلنة ضد شعبنا تعززها أيضاً ظواهر تهدد استقرار المجتمع، لذلك لا بد من محاسبة الجناة بكل حزم حتى لا تتكرر هذه الأحداث المؤسفة".

رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أكد أن ما جرى في دير البلح يؤسس لحالة من الفوضى وإراقة الدماء.

وقال عبده في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ما ارتكبه القتلة المتسترون بعائلاتهم لا يمكن فهمه إلا في هذا الإطار، وسلطة القانون يجب أن تكون حازمة دون أي اعتبارات أخرى".

وبين أن الشرطة تُستهدف بشكل متكرر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف خلق حالة من الفوضى، واليوم تقع المسؤولية على المجتمع بأسره للوقوف بحزم ضد هذه الجريمة ومرتكبيها.

وأشار إلى أن الشرطي كان ضمن مهمة تأمين وأطلق النار تحذيرياً، وبالتالي يجب معالجة الحادثة بالتحقيق لا بمشهد القتل الوحشي الذي تعامل به القتلة في وضح النهار.

وشدد على أن أمن المجتمع مرتبط بهيبة وحضور الشرطة التي تتعرض لاستهداف إسرائيلي متكرر يهدف إلى خلق حالة من الفوضى.

الصحفي سامي مشتهى كتب: "فيديو إعدام الشرطي مشهد مصغر مما كنت أحذر منه منذ فترة، حيث إن الجميع الآن يسعى لحرب أهلية، والذين يعرفون غزة جيداً وعايشوا أوضاعها قبل 2007 يدركون أنه إذا حدث "فلتان"، فإن الدماء ستسيل في الشوارع. استمروا في التحريض على الفوضى، واستمعوا لبعض النشطاء في الخارج الذين لا تعنيهم غزة ولا يهمهم مصيرها".

واعتبر الناشط والصحفي علي أبو رزق أن ما جرى في دير البلح من استهداف أحد عناصر الشرطة الفلسطينية لم يأت من فراغ، بل نتيجة حملة شيطنة إعلامية تقودها أذرع مرتبطة بشكل رسمي وطوعي مع الاحتلال، تحمل غزة وأهلها وشرطتها ومقاومتها المسؤولية الأولى والأخيرة، بهدف تعميق الأزمة وزعزعة الاستقرار.

وقال أبو رزق في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "يجب أن تكون عائلات غزة واعية لهذه المخططات وتقف بحزم ضدها، لأن دماء أبناء شعبنا ليست وقوداً لحروب سياسية أو تنافسات انتخابية".

الناشط محمد الأخرس أوضح أن هناك خطراً كبيراً يهدد المجتمع الغزي يتمثل في "إشاعة الفوضى" بهدف خلق بيئة طاردة للحياة، تستكمل ما بدأته الحرب على غزة من تدمير لكل مقومات الاستقرار.

وقال الأخرس في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "هذه الفوضى ليست عشوائية، بل تأتي ضمن استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم على تحييد العمل الحكومي، واستهداف الأجهزة الأمنية، والتأثير في الرأي العام الفلسطيني عبر الإعلام العبري، وإنشاء مناطق آمنة مزعومة".

وأضاف: "إذا لم يتم التعامل مع هذه المخططات بحزم، فإن غزة ستواجه فوضى عارمة، تسهم في تحقيق أهداف الاحتلال بإضعاف أي بنية قادرة على الصمود في وجه العدوان".

المصدر / فلسطين لأون لاين