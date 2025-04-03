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13 خبيرًا إسرائيليًا يطالبون بالتحقيق في استئناف الجيش عدوانه على غزة

03 ابريل 2025 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

طالب 13 خبيرًا قانونيًا إسرائيليًا، اليوم الخميس، بالتحقيق في استئناف جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي للاشتباه في ارتكاب "جرائم حرب".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "الخبراء وجهوا طلبًا للنائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف-ميارا، والمدعية العامة العسكرية يفعات تومر-يروشالمي، بفتح تحقيق في الهجوم، الذي أعلنت إسرائيل فيه اغتيال 7 من كبار مسؤولي حركة حماس بعد عشرات الغارات الجوية، والتي تسببت في انهيار وقف إطلاق النار الذي كان ساريًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي".

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي،  بلغت حصيلة الشهداء والجرحى 1,163 شهيدًا، 2,735 إصابة، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,523 شهيدًا و 114,776 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع منع تل أبيب دخول المساعدات للقطاع، وتفرض عليهم حصارا مطبقا رغم كافة المناشدات الدولية.

 

المصدر / الأناضول
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#غزة #الحرب على غزة

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