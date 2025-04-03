مجزرة داميَّة... عشرات الشُّهداء في قصف الاحتلال مركز إيواء للنَّازحين شرق غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال مجزرة "داميَّة" جديدة، اليوم الخميس، بقصف مركز إيواء يؤوي عدد كبير من النازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت الدفاع المدني، بأن 24 شهيدًا و100 إصابة بقصف طائرات الاحتلال مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إن ما تتعرض له مدينة غزة جنون وأشلاء أطفالنا تملأ المكان جراء المجزرة.

وأضاف، بأن طواقمه لم تعد لديها أي إمكانيات لمواجهة القصف المتوحش للاحتلال، مشيرًا إلى أن عشرات المصابين تحت الأنقاض لا تستطيع فرق الإنقاذ إخراجهم لانعدام الإمكانيات.

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة من اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة "دار الأرقم" بعد قصف الاحتلال المكان، وارتقاء 25 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف أحد مباني مدرسة دار الأرقم الممتلئة بالنازحين بثلاث صواريخ حربية ثقيلة، ونتيجة لذلك ارتقى عشرات الشهداء والإصابات، إضافة إلى مفقودين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى، أن عدد كبير من الشهداء والجرحى يتوافدون إلى مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة، الذي يواجه ضغطًا شديدًا في استيعاب المصابين.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 100 شهيد(منهم 3 شهداء انتشال) و 138 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,163 شهيدًا، 2,735 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,523 شهيدًا و 114,776 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.