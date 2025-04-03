مجازر داميَّة... عشرات الشُّهداء في قصف الاحتلال مراكز إيواء للنَّازحين بحي التفاح شرق غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال مجازر داميَّة، اليوم الخميس، بشن سلسلة غارات جويَّة بـ "الأحزمة الناريَّة" على مدارس تؤوي عدد كبير من النازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي أحدث التطورات، ارتقى 4 شهداء، مساء الخميس، إثر استهداف الاحتلال مدرسة "فهد الصباح" والتي تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة، هي الثانية التي تقصفها بالمدينة ذاتها خلال ساعات قليلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفى المعمداني استقبل 4 شهداء جراء القصف الإسرائيلي لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي مئات النازحين.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 29 مواطنًا بينهم 18 طفلا وامرأة ومسنا، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب، بقصف الاحتلال مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة.

وقال المكتب في بيان، إن "هناك عددا من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل".

ومن جهته، قال الدفاع المدني، إن ما تتعرض له مدينة غزة جنون، وأشلاء أطفالنا تملأ المكان جراء المجازر المتواصلة.

وأضاف، بأن طواقمه لم تعد لديها أي إمكانيات لمواجهة القصف المتوحش للاحتلال، مشيرًا إلى أن عشرات المصابين تحت الأنقاض لا تستطيع فرق الإنقاذ إخراجهم لانعدام الإمكانيات.

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة من اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة "دار الأرقم" بعد قصف الاحتلال المكان، وارتقاء 25 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وأوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف أحد مباني مدرسة دار الأرقم الممتلئة بالنازحين بثلاث صواريخ حربية ثقيلة، ونتيجة لذلك ارتقى عشرات الشهداء والإصابات، إضافة إلى مفقودين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى، أن عدد كبير من الشهداء والجرحى يتوافدون إلى مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة، الذي يواجه ضغطًا شديدًا في استيعاب المصابين.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأن 100 شهيد(منهم 3 شهداء انتشال) و 138 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,163 شهيدًا، 2,735 إصابة، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,523 شهيدًا و 114,776 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.