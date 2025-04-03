طريق "نسيج الحياة"... مشروع استيطانيّ يقطِّع أوصال الضَّفَّة والقدس

القدس- غزة/ نور الدين جبر:

لا تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قضم الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، عبر إقرار مشاريع استيطانية من شأنها فرض وقائع جديدة وتعزيز تواجد المستوطنين في المدينة المقدسة والضفة الغربية المحتلة على حساب الفلسطينية وآخرها إقرار ما يسمى مشروع "نسيج الحياة".

وصادق مجلس الوزراء الأمني المصغر لحكومة الاحتلال "الكابينيت" في الـ 30 من مارس/ آذار الماضي على مخطط استيطاني جديد تحت اسم "نسيج الحياة"، يستهدف محيط مستوطنة "معاليه ادوميم" أكبر المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس.

ويربط الطريق الاستيطاني الجديد عبر نفق بين بلدتي الزعيّم والعيزرية شمالي شرق القدس المحتلة، وفق ما يقول خبراء في الاستيطان، حيث يندرج ذلك المخطط ضمن ما يُسمى "مشروع القدس الكبرى" الذي يهدف لضم كل المستوطنات الموجودة في غلاف القدس لزيادة مساحة الاستيطان في المدينة المقدسة، وعدد المستوطنين فيها.

ويذكر الخبير في شؤون الاستيطان رائد موقدي، أن المخطط الذي صادق عليه كابينيت الاحتلال، قديم جديد، إذ كانت قد أقرّه في عام 2001، وعاد لإقراره من جديد ضمن ما يُعرف بمشروع "القدس الكبرى" الذي يهدف لدمج مستوطنات معاليه ادوميم وكيدار ومستوطنات جنوب بيت لحم، إلى مدينة القدس.

وحذر موقدي، من أن المشروع سيزيد أعداد المستوطنين في القدس إلى ثلاثة أضعاف، كما سيعمل على فصل شمال ووسط الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل.

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن التنقل بين الضفة سيُصبح محكوم بسياسة الاحتلال والقيود التي يفرضها، كما سيجعل الأحياء العربية في القدس مهمشة وخالية من الخدمات.

وطريق "نسيج الحياة" هو نفق تحت الأرض مخصص للفلسطينيين فقط يبدأ من جنوب العيزرية ويمتد حتى شمال بلدة الزعيّم، بحيث يقتصر مرور الفلسطينيين بين الأجزاء الجنوبية والشمالية للضفة الغربية على هذا النفق حصراً، ومنع مرورهم بالتالي من طريق بيت لحم-رام الله الحالي الذي يصل إلى الشارع رقم 1 عند مفترق مستوطنة "معاليه أدوميم".

ويذكر المختص في شؤون القدس زياد ابحيص في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أن المقترح أن يتم تمويل المشروع بالكامل من أموال المقاصة المصادرة من السلطة برام الله، علماً بأن تكلفته هي 92 مليون دولار.

ووفق ابحيص، فإنه سُمي بطريق "نسيج الحياة" لأن جيش الاحتلال يحاول تسويقه كطريق يعزز "نمط حياة الفلسطينيين" ويشكل "نسيج حياة" بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بينما الهدف الفعلي من بنائه هو نقيض ذلك تماماً بعبر لسماح بالتواصل المباشر بين المستوطنات الاسرائيلية ورفع الحواجز الأمنية عن الطرقات التي تربطها وتخصيصها للإسرائيليين حصراً.

وحذر ابحيص من أن هذا الطريق سيؤدي الى حصر الحركة بين شمال الضفة وجنوبها في نفق تحت الأرض مخصص للفلسطينيين فقط، لا يمس إغلاقه بحياة المستوطنين، ما يسمح للاحتلال بزيادة قدرته على منع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وبيّن أن استحداث هذا الطريق سينهي الحاجة إلى الحواجز العسكرية في الزعيّم والعيزرية، وسيحول الطريق رقم 1 عملياً إلى طريق مخصص للإسرائيليين فقط، ما يسهل الحركة عليه ويسمح لكتلة "أدوميم" الاستيطان بتواصل أكبر مع المركز التجاري غرب القدس.

وأشار إلى أن هذا الطريق سيكون له انعكاس كبير على عدد سكان مستوطنة معاليه ادوميم المتوقف عند رقم الـ40 ألفاً رغم حجمها الضخم الذي يقارب 70 كيلومتر مربع، ورغم مرور 50 عاماً على تأسيسها.

وأوضح أن هذا الطريق سيمهد لضم كتلة أدوميم الاستيطانية إلى القدس بعد منع وصول الفلسطينيين إليها وتفريغ التجمعات البدوية في محيطها، لافتاً أنه سيقطع التواصل خلال مرحلة البناء بين التجمعات البدوية الـ 25 في برية القدس والبلدات الفلسطينية التي يعتمد عليها أهل المنطقة في التواصل والخدمات.

ولفت ابحيص إلى طريق "نسيج الحياة" ينقسم فعلياً إلى شقين: الأول شمالي وقد أنجز بالفعل ما بين عامي 2017-2020، والحالي الجنوبي الذي أحيل للتنفيذ الآن، والشق الشمالي يصل ما بين بلدتي الزعيّم وعناتا شمالاً، ويتكون من طريقين متوازيين يفصل بينهما الجدار، الأول للفلسطينيين ويسمح بالمرور من الزعيّم إلى عناتا ثم مواصلة الطريق شمالاً نحو رام الله، والثاني للإسرائيليين ويوفر مدخلاً شمالياً إلى القدس يربطها بكتلة "أدوميم" الاستيطانية.

وختم حديثه "إذا ما اكتمل العمل بهذا الجزء المكون من نفق تحت الأرض فسيجري وصله بالمقطع الشمالي الملاصق للجدار، بحيث يصبح الطريق الوحيد المخصص للفلسطينيين بين شمال الضفة وجنوبها، بينما تصبح طرقات المستوطنين التي تربطهم بالقدس خالية من الحواجز".