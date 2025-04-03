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"غطرسةٌ تنتهجها حكومة الإرهابي نتنياهو"

حماس تُدين العدوان الصُّهيوني على الأراضي السُّوريَّة

03 ابريل 2025 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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حماس تُدين العدوان الصُّهيوني على الأراضي السُّوريَّة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العدوانَ الصهيونيَّ المتواصل على أراضي الجمهورية العربية السورية والذي تصاعد في الساعات الأخيرة عبر قصفٍ جويّ استهدف مناطق في أرياف دمشق ودرعا وحماة وحمص وتوغُّلِ دبابات الاحتلال في ريف درعا.

وارتقاء عشرة شهداء من أبناء مدينة نوى بمحافظة درعا جرّاء قصف طيران الاحتلال الصهيوني لحرش الجبيلية غربي المدينة في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل بالعدوان والإجرام.

وأشادت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بالموقف البطولي لأهالي درعا الصامدين الذين تصدّوا بشجاعة لتوغُّل قوات الاحتلال وأثبتوا مجددًا إرادة الشعوب الحرة في مقاومة الاحتلال ورفضه.

وأكدت، أن هذا التصعيد الصهيوني يأتي في سياق سياسة العربدة والغطرسة التي تنتهجها حكومة الإرهابي نتنياهو .

وأدانت  بشدّة العدوانَ الأمريكيَّ المتواصل على الجمهورية اليمنية والذي يشكّل غطاءً للعدوان الصهيوني ومظهرًا جديدًا من مظاهر البلطجة الأمريكية.

ودعت حماس إلى تضافر الجهود الوطنية والقومية والإسلامية،د وتوحيد المواقف في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية ومقاومته بكل السبل حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت وكالة الأنباء السورية، ارتقاء عشرة شهداء من أبناء مدينة نوى بمحافظة درعا جرّاء قصف طيران الاحتلال الصهيوني لحرش الجبيلية غربي المدينة في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل بالعدوان والإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #القصف على سوريا #طوفان الأقصى

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