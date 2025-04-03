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الصِّحَّة بغزَّة: 100 شهيدٍ و 138 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

03 ابريل 2025 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 100 شهيدٍ و 138 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 100 شهيد(منهم 3 شهداء انتشال) و 138 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,163 شهيدًا، 2,735 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,523 شهيدًا و 114,776 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودعت ذوي شهداء ومفقودي الحرب في غزة إلى استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

الرابط الجديد، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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