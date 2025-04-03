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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

03 ابريل 2025 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال.

ويوم أمس، قامت قوات الاحتلال بتفريغ المسجد الأقصى تزامنا مع اقتحام بن غفير، إلى جانب إبعاد حراس الأقصى عن المسجد المبارك

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أكدت أمس الأربعاء، أن اقتحام الوزير الفاشي بن غفير لباحات المسجد الأقصى، استفزاز وتصعيد خطير، يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، ومساعي حكومة الإرهاب بقيادة مجرم الحرب نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة.

ودعت حركة حماس شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #اقتحام المستوطنين #طوفان الأقصى

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