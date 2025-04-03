الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة دهم واعتقالات طالت عددًا من المواطنين من مدن: رام الله ونابلس وطولكرم وبيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم ومحلًا تجاريًا.

ففي نابلس؛ اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة نابلس، من بينها قريتا صرة وبيت فوريك، حيث داهمت عددًا من المنازل واعتقلت شابًا من بيت فوريك، كما أطلقت قنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في القرية عقب الاقتحام.

واقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس عبر حاجز بيت فوريك، وداهمت بناية سكنية في شارع الاتحاد بالمدينة.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوة صهيونية اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت إحدى البنايات وفتشت منازلها، واعتقلت منها المواطن عمر السرطاوي.

وفي بلدة صرة، اعتقلت قوات الاحتلال عائلة الأسير المحرر والمبعد كمال محمد عارف بعد مداهمة منزلها، وهم كل من: عبد الرحمن عارف عوض، ونجليه محمد وبدر.

وفي جنين؛ أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحام بلدة صانور جنوبي جنين، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان خلوف من منزله في بلدة برقين غرب جنين.

وفي طولكرم؛ اعتقلت قوات الاحتلال شريف سامر فقها بعد مداهمة منزله في منطقة البستان في بلدة عنبتا، وأنور برهوش من منزله في بلدة كفر اللبد.

وفي رام الله، اقتحمت بلدة بيتونيا غربا، واعتقلت مهدي خالد حسين عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة رام الله التحتا، وسط مدينة رام الله واحتجزت شابا، وأخضعته للتحقيق قبل أن تطلق سراحه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة "إسرائيلية" دهمت منطقة شارع ركب، وسط مدينة رام الله، واقتحمت محلًا تجاريًا، قبل أن تعتقل 5 شبان (مجهولي الهوية) وتنسحب من المدينة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تسللت بمركبة تجارية مدنية واعتقلت الشبان؛ قبل أن تقتحم عدة مركبات وتعزيزات عسكرية أخرى مدينة رام الله، لا سيما منطقة “المنارة” و”دوار الساعة”، وسط المدينة.

وفي بيت لحم؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت وليد عبد صلاح (22 عامًا) بعد مداهمة وتفتيش منزل عائلته.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات على مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تزايد حالات الاعتقال والمداهمات الليلية التي تطال المواطنين وممتلكاتهم.

وانطلقت دعوات واسعة للتصدي بكل السبل المتاحة لاعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية.

المصدر / وكالات