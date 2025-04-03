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9 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال غربي درعا السُّورية

03 ابريل 2025 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
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9 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال غربي درعا السُّورية

ارتقى 9 شهداء سوريين وأُصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء العدوان الإسرائيلي على حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى، وبلدة تسيل، غربي درعا جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن 9 شهداء ارتقوا فيما أُصيب آخرون كحصيلة أولية، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية.

وأشارت إلى أن هناك استنفارًا، وغضبًا شعبيًا كبيرًا بعد هذه المجزرة، وخصوصا في ظل توغل قوات الاحتلال لأول مرة إلى هذا العمق.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا، واعتبرتها انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية السورية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها، كما حثت الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات.

وكان طيران الاحتلال قد شن الليلة الماضية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء سوريا، أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة #العدوان على سوريا #مستقبل سوريا

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