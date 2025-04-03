القوات اليمنيَّة تُسقِط طائرةً أمريكية في أجواء الحديدة

تمكنت الدفاعاتُ الجويةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية من إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ وذلك أثناء قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ الحديدة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9، بصاروخٍ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع.

وأوضحت القوات اليمنية، أنّ هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنتْ دفاعاتها الجوية من إسقاطِها خلال 72 ساعة والسابعة عشْرة خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة.

وأكدت أنها مستمرة في التصدي لكلِّ محاولاتِ الأعداءِ النيلَ من سيادةِ اليمن، مشددةً على أنّ أنها والشعب اليمنيّ العظيم مستمرةٌ في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

وتستهدف القوات اليمنية المسلحة، منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2023 سفن شحن مملوكة للاحتلال "الإسرائيلي" أو مرتبطة به في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، نُصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وشنّت القوات اليمنية، عدة هجمات على أهداف عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين؛ لا سيما مناطق وسط وجنوب فلسطين، تزامنًا مع استهداف قطع عسكرية أمريكية في البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين