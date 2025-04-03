تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 3 أبريل 2025

تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 3 أبريل 2025، دون تغير هام يذكر على درجات الحرارة والتي تكون حول معدلاتها العامة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً ولطيفاً بوجهٍ عام خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً ومعتدلة.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً إلى باردة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.



المصدر / فلسطين أون لاين