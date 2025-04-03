فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإبادة في يومها الـ 17 تواليًا.. ليلةٌ دامية في خانيونس وعشرات الشُّهداء وصلوا مستشفيات القطاع

الاحتلال يدمِّر مركزًا صحيًا جنوبي لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـــ67 على التوالي﻿

"أفران الطين".. وجهة الغزِّيين لإعداد الخبز بعد إغلاق المخابز

القوات اليمنيَّة تُسقِط طائرةً أمريكية في أجواء الحديدة

ما تفاصيل مُقترح الوسطاء الذي وافقت عليه "حماس" والرَّد الإسرائيلي؟.. تعرَّف عليه

عائلة "بارود" الرِّياضية.. فقدت الشُّهداء وعاشت "أيامًا سوداء"

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 3 أبريل 2025

مجزرة عيادة "الأونروا" .. طفلةٌ رضيعة مقطوعة الرأس وأطفال أكلتهم النَّار

الجزائر تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن بعد تصاعد المجازر في غزَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 3 أبريل 2025

03 ابريل 2025 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
...
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 3 أبريل 2025

 تبقى الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 3 أبريل 2025، دون تغير هام يذكر على درجات الحرارة والتي تكون حول معدلاتها العامة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً ولطيفاً بوجهٍ عام خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً ومعتدلة.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً إلى باردة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحالة الجوية #طوفان الأقصى #أمطار في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة