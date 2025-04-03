الإبادة في يومها الـ 17 تواليًا.. ليلةٌ دامية في خانيونس وعشرات الشُّهداء وصلوا مستشفيات القطاع

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 17 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية، إنّ 24 شهيدًا ارتقوا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة، منذ فجر اليوم.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار الماضي، 1066 شهيد بالإضافة لـ 2597 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 50 ألفًا و423 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و638 جريح، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، فيما شهدت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ليلةً دامية ومجازر مروعة بحق المواطنين.

ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس لعائلة السيد، فيما ارتقى 4 شهداء في قصف طيران الاحتلال خيامًا لعائلة الغلبان في منطقة معن بخانيونس.

كما أُصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال خيمة لعائلة أبو مصطفى في عبسان شرقي خان يونس.

واستهدف الاحتلال منزلًا في حي المنارة لعائلة شراب، ما أدى لارتقاء 5 شهداء من أسرة واحدة، كما ارتقى 4 شهداء آخرين من عائلة شراب في قصف الاحتلال منزلهم في الضابطة الجمركية جنوب شرق خانيونس.

وأكدت مصادر صحفية، أن طيران الاحتلال قصف منزلًا ثالثًا لعائلة "شراب" في منطقة الضابطة الجمركية، ما أدى لارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية، إن 5 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة الكتيبة لعائلة العقاد، فيما سُجّلت شهيدة وجريح عقب قصف منزل لعائلة البيوك في حي قيزان أبو رشوان.

وارتقى 3 شهداء وأصيب أكثر من 15 مدنيًا إلى جانب عدد من المفقودين، جراء قصف الاحتلال منزلًا عائلة أبو هين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقال مستشفى العودة شمال غزة، إن 3 شهداء وصلوا جراء قصف الاحتلال للمواطنين في شارع المنشية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد الدكتور أحمد طلال الخضري، وعدد من أبنائه، في قصف منزلهم في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت أرضًا زراعية جنوب شرق مدينة خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي جباليا شمال قطاع غزة، ما تسبب في أضرار مادية بالمنازل والأراضي الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين