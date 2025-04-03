ما تفاصيل مُقترح الوسطاء الذي وافقت عليه "حماس" والرَّد الإسرائيلي؟.. تعرَّف عليه

كشفت قناة الجزيرة الفضائية، مساء أمس الأربعاء، نقلًا عن مصادر لم تكشفها تفاصيل مقترح الوسطاء الأخير للعودة لمسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي وافقت عليه حركة حماس والرد الإسرائيلي عليه والذي ينسفه بشكل كامل.

وفي محاولة للوصول إلى اتفاق يوقف الحرب ويحقق تبادل الأسرى، طرح الوسطاء مقترحًا يتضمن سلسلة من الخطوات المحددة التي تشمل الإفراج عن خمسة جنود إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس خلال 50 يومًا، بينهم الجندي الأمريكي عيدان أليكسندر.

وعرض مقترح الوسطاء إفراج حماس عن 5 جنود أسرى خلال 50 يوما، بينهم عيدان أليكسندر، كما عرض المقترح الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا، بينهم 150 محكومون بالمؤبد وألفان من أسرى غزة.

كما تعهد مقترح الوسطاء بعودة الأمور إلى ما قبل الثاني من مارس/آذار وفتح المعابر وتنفيذ البروتوكول اللإنساني، ونص أيضًا على أن تقدم حماس و"إسرائيل" تفاصيل باليوم العاشر عن وضع الأسرى لديهما أحياء وأمواتا.

وتعهد الوسطاء ببدء تفاوض فوري خلال 50 يوما على وقف نار دائم وانسحاب كامل وترتيبات اليوم التالي.

رفض إسرائيلي

لكن الرد الإسرائيلي حمل رفضًا وتغييرات على معظم بنود مقترح الوسطاء، إذ طلبت تل أبيب إفراج حماس عن الجندي أميركي الجنسية أليكسندر في بادرة حسن نية من دون مقابل، وقبل بدء الاتفاق.

كما طلبت الإفراج في اليوم الأول من الاتفاق عن 10 جنود مقابل 120 من المؤبدات و1111 من أسرى غزة، مشترطة إفراج حماس في عاشر أيام الاتفاق عن 16 جثة لإسرائيليين مقابل 160 جثة لفلسطينيين.

وحددت "إسرائيل" سقف الاتفاق بـ40 يوما، تبدأ في اليوم الثاني منها مفاوضات على مبادئ جديدة.

وأدخلت "إسرائيل" بند نزع سلاح المقاومة ورفض انسحاب قواتها وإعادة تموضعها في القطاع كمحددات للتفاوض، كما اشترطت في ردها وضع آلية تضمن إيصال المساعدات للمدنيين فقط.

ويُذكر أنه يوم السبت الماضي، أكد رئيس حماس في قطاع غزة د. خليل الحية، موافقة حماس على مقترح تسلمته من مصر وقطر، وسيطي اتفاق وقف إطلاق النار الذي انقلب عليه الاحتلال في مرحلته الثانية، "ونأمل ألا يعطله الاحتلال مرة أخرى"، مشيرا إلى أن حماس وصلت مع الوسطاء إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة.

وقال الحية، إن "الاحتلال يماطل ويتهرب من الاتفاقات الموقعة لاستمرار الحرب، "ونحن التزمنا بشكل كامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال تنصل منه".

وشدد على أن لا تهجير ولا ترحيل من غزة، وأن سلاح المقاومة خط أحمر، مؤكدا أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة همجية في غزة والسكان في الضفة والقدس يواجهون التهجير.

وأضاف الحية: "خُضنا ومعنا الإخوة في فصائل المقاومة، مفاوضاتٍ مع الاحتلال ومن خلال الوسطاء، وقد وضعنا أهدافاً لذلك، وفي مقدمتها وقف العدوان على شعبنا في غزة والتركيز على حقوق شعبنا المشروعة في أرضه ووطنه، والإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال".

ومنذ استئناف "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، استُشهد أكثر من 1042 فلسطينيا، وأصيب 2542، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

المصدر / الجزيرة نت