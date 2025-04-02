"الغارديان" تكشف أدلة تثبت تنفيذ عمليات إعدام بحق طاقم الإنقاذ برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة غارديان البريطانية عن أدلة تشير إلى عمليات إعدام ميدانية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال إغاثة فلسطينيين في مدينة رفح، وذلك وفقًا لشهادات طبيب شرعي بمستشفى ناصر.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن طبيب شرعي، أن الإصابات التي وجدت على جثث الضحايا تدل على أنهم قُتلوا من مسافة قريبة.

وقال، إن بعض الطلقات كانت موجهة مباشرة إلى الرأس والقلب، فيما تعرض أحد الضحايا لإطلاق سبع رصاصات.

كما أوضح أن إحدى الجثث كانت مشوهة بشدة نتيجة تعرضها للنهش من قبل الكلاب، مما صعّب عملية التعرف على هويتها.

والأحد الماضي، أنهت طواقم الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة، من انتشال جثامين 15 شهيدا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر وموظفي "أونروا"، بعد أسبوعٍ من انقطاع الاتصال مع الطواقم المفقودة حي السلطان بمدينة رفح.

ولفتت الجمعية، إلى أنه تم انتشال الجثامين بصعوبة، حيث كانت مطمورة في الرمل، وبعضها بدأ بالتحلل.

وكشفت وزارة الصحة في غزة ، في بيان صحافي، إن الجثامين التي انتشلت من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة كانت مقيدة وأُصيبت بإطلاق نار مباشر في الصدر، وتم دفنها في حفرة عميقة بهدف إخفاء معالم الجريمة وعدم الاستدلال عليها.

وتأكيدًا على بيان الصحة، أظهرت صور أقمار صناعية حصرية للجزيرة إقدام الجيش الإسرائيلي على تدمير 5 مركبات إنقاذ على الأقل تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، وذلك عقب استهداف طاقمي المنظمتين المكونين من 15 متطوعا خلال مهمة إنسانية في منطقة حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وتكشف صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليها وكالة "سند" والمُلتقطة حديثا (25 مارس/آذار) لمنطقة احتجاز المركبات، أن الجيش الإسرائيلي دمّر المركبات بشكل كامل، حيث تظهر بقاياها في موقعين متقاربين على شارع "المحررات".





وتُظهر صور الأقمار الصناعية انتشار آليات هندسية وعسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في المكان، وسط أعمال تجريف مكثفة، فيما أغلق الجيش طريق "المحررات" بحاجز ترابي قرب موقع الحادثة.

وكانت وكالة "سند" كشفت عبر الأقمار الصناعية في 27 مارس/آذار الحالي، الصور الأولى التي كشفت عن احتجاز الجيش الإسرائيلي لمركبات طاقمي الهلال الأحمر والدفاع المدني على طريق "المحررات" في حي السلطان غرب رفح.



ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 آذار/ مارس الجاري، قتلت "إسرائيل" حتى صباح السبت 921 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

يذكر أن الاحتلال استهدف 34 مركبة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة، منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول عام 2023.

ويرتكب الاحتلال يوميا مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها إعدام للطواقم الطبية والإنقاذ، والصحفية، في أبشع أشكال جرائم الحرب والإبادة.