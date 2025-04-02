في اللحظة الأخيرة.. "إسرائيل" تلغي قرار السماح بدخول عمال دروز من جنوب سوريا

وكالات/ فلسطين أون لاين

ألغت حكومة الاحتلال في اللحظة الأخيرة خطة لإدخال عمال دروز من القرى الواقعة في جنوب سوريا إلى هضبة الجولان المحتلة، رغم التحضيرات التي اتخذت لتسهيل وصولهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "المستوى السياسي في إسرائيل قرر إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سوريا، رغم التحضيرات المتقدمة التي جرت لتسهيل قدومهم".

وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة كانت قد تم التحضير لها في الأسابيع الأخيرة بهدف جلب عمال من القرى الدرزية للعمل في قطاعات الزراعة والبناء داخل إسرائيل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطة كانت تهدف إلى "بناء جسر تواصل بين إسرائيل وسكان القرى السورية القريبة من الحدود، بهدف مساعدة الدروز في سوريا وتعزيز العلاقات معهم تلبية للاحتياجات الأمنية".

وأضافت أن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل قد أيدوا الخطة وساهموا في إقامة العلاقات بين الجانبين، بينما كان الجيش الإسرائيلي مستعداً للمساعدة في تأمين عبور العمال وتوفير الحماية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن هذا القرار جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن نية تل أبيب استقدام عشرات العمال الدروز من سوريا للعمل في قطاعي الزراعة والبناء بإسرائيل.

وأشارت هيئة البث إلى أن القرار المفاجئ بإلغاء الخطة جاء في اللحظة الأخيرة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول أسباب القرار.

من جانبها، أفادت القناة "12" العبرية بأن "المستوى السياسي أصدر تعليماته بتعليق الخطة بعد اعتراض أحد الأجهزة الأمنية"، دون تحديد الجهة التي اعترضت أو الأسباب.

وكانت القناة قد ذكرت في وقت سابق أن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي كشف عن نية إسرائيل جلب عشرات من العمال الدروز من سوريا للعمل في الزراعة والبناء، في خطوة تترافق مع تصريحات تلويح إسرائيل بحماية الدروز في جنوب سوريا ضد أي تهديد.

يذكر أن الشهر الماضي شهد دخول مجموعة من رجال الدين الدروز إلى إسرائيل قادمين من الجانب السوري، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من 70 عاماً، ما أثار ردود فعل معارضة في الداخل السوري وأوساط الطائفة الدرزية.

من جانبها، أكدت السلطات السورية الجديدة أنها تضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا ضمن سيادتها، مشيرة إلى أن مزاعم إسرائيل بشأن "حماية" الدروز تعتبر ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية السورية.