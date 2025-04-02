ألمانيا تردُّ على مزاعم "إسرائيليَّة" حول نقل المئات من سكان غزة لأراضيها

متابعة/ فلسطين أون لاين

زعمت وزارة الداخلية التابعة للاحتلال عن نقل مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من مطار رامون، الواقع في جنوب صحراء النقب، إلى مدينة لايبزيغ في ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، برفقة دبلوماسيين ألمان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وزير الداخلية موشيه أربيل قام بزيارة إلى المطار لدراسة عملية المغادرة الطوعية للفلسطينيين إلى دول أخرى.

لكن وزارة الخارجية الألمانية نفت ما ذكرته "تل أبيب" بشأن نقل مئات الفلسطينيين جواً إلى ألمانيا، واعتبرت البيان الإسرائيلي "خاطئاً".

وقالت الوزارة عبر منصة "إكس" إن ما حدث هو إعادة 19 مواطناً ألمانياً وعائلاتهم من غزة، وشكرت برلين "تل أبيب" على تعاونها في ذلك.

وقبل أسابيع، زعمت وسائل إعلام عبرية أن أول مجموعة تضم 100 فلسطيني من سكان قطاع غزة تستعد للسفر إلى إندونيسيا وسيتم توظيفهم غالبا في أعمال البناء، كجزء من برنامج تجريبي لتشجيع الهجرة الطوعية.

إلا أن، المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية روليانسياه سوميرات، أكد في بيانٍ له، أن حكومة بلاده لم تناقش قَط مع أي جهة، ولم تتلقَّ أي معلومات حول خطة نقل سكان غزة إلى إندونيسيا، كما زعمت وسائل الإعلام الأجنبية.

وشدد سزميرات على أنّه لم يكن هناك أي نقاش أو اتفاق بين إندونيسيا وأي جهة بشأن هذه المسألة.

وأوضح، أنّ بلاده تُركز بشكل أكبر على تحقيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وضمان بدء إعادة الإعمار.

منذ طرح خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، تركزت جهود حكومة بنيامين نتنياهو على تنفيذ آليات هذه الخطة، حيث يعقد الوزراء اجتماعات مستمرة لمناقشة طرق تهجير الغزيين، فيما يتم فتح ملف "ريفييرا غزة" في كل لقاء صحافي أو حكومي في "تل أبيب".

تقوم فكرة خطة ترامب على ثلاث نقاط رئيسية: تهجير سكان غزة، تولي الولايات المتحدة إدارة القطاع، وإعادة بناء المنطقة عبر مشاريع اقتصادية وسياحية وتجارية، مع رؤية أميركية بأن هذا سيعزز استقرار الشرق الأوسط ويسهم في إنهاء القضية الفلسطينية.