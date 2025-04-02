شهداء باستهداف الاحتلال دوريَّة شرطيَّة لملاحقتها قتلة مواطن بدير البلح

متابعة/ فلسطين أون لاين

ارتقى 4 شهداء بينهم شرطيان وطفل، عصر اليوم الأربعاء، في استهداف الاحتلال دوريَّة تابعة للشرطة الفلسطينية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت المديرية العامة للشرطة، في بيان مقتضب، بارتقاء شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال لقوة من ضباط وعناصر الشرطة في مدينة دير البلح، غرب مسجد "الأنصار" وسط المدينة.

وفي السياق، كشفت مصادر محلية، أن الاحتلال استهدف مركز الشرطة الواقع بجوار مسجد أنصار، جاء تزامنًا مع قيام دورية من الشرطة الفلسطينية بتنفيذ عمليات أمنية لملاحقة المتورطين في جريمة قتل الشرطي إبراهيم شلدان، وهي الجريمة التي هزت الشارع الغزي وأثارت غضبًا واسعًا ومطالبات شعبية بمحاسبة الجناة دون تهاون.

كما كشفت المصادر، أن "المركز المستهدف هو الذي أصدر أوامر استدعاء واعتقال بحق قتلة الشرطي شلدان، ما يشير بوضوح إلى أن الاحتلال يسعى لتوفير حماية وهمية للقتلة والخارجين عن القانون، وتشجيع الفلتان الأمني في القطاع".

يرى مراقبون أن الاحتلال يسعى بشكل واضح في تنفيذ خططه الساعية إلى إحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني، داخل قطاع غزة، من خلال استمراره في استهداف جهاز الشرطة خاصة.

وأشاروا إلى، أن الاحتلال ينفذ خطة تسعى إلى تفكيك منظومة الأمن داخل غزة، من خلال استهداف قيادات وضباط وعناصر جهاز الشرطة، التي تحافظ على الأمن وتحمي الجبهة الداخلية.

ويوم أمس، نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني معاون الشرطة إبراهيم شلدان "النجار"، الذي استُهدف غدرًا أثناء تأدية واجبه الوطني في تأمين المساعدات الإنسانية والطحين للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بغزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، ننعى شهيد الواجب الوطني إبراهيم شلدان "النجار" من مرتبات الشرطة- مباحث التموين الذي قضى إلى ربه شهيدا على يد مجموعة من الخارجين عن القانون أثناء أدائه مهامه في حفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية في مدينة دير البلح الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، الثلاثاء، "وإننا إذ نتابع هذه الجريمة النكراء التي أقدم على ارتكابها عناصر إجرامية خارجة عن القانون، عن سبق الإصرار والترصد، مؤكدة على التالي:

- إن ما أقدم عليه المجرمون من نصب كمين لأحد معاوني الشرطة وخطفه، قبل قتله وهو أعزل، بإطلاق النار، والتمثيل بجثته بشكل همجي، يمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، واعتداءً صارخًا على سيادة القانون، ورديفًا لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم اغتيال واستهداف لضباط وأفراد الشرطة طوال حرب الإبادة الصهيونية المستمرة.

- إن الشهيد النجار إذ يلتحق بقافلة شهداء وزارة الداخلية الذين قضوا على يد الاحتلال وأعوانه في سبيل حفظ الجبهة الداخلية وأمن المجتمع، خلال حرب الإبادة الصهيونية المستمرة، فإننا نؤكد أن هذه الجريمة ومرتكبيها هم جزء من مخطط الاحتلال الذي لم يتوقف عن السعي إلى تدمير منظومة الأمن والشرطة بهدف إشاعة الفوضى ونشر الجريمة المنظمة ومفاقمة المعاناة الإنسانية وتقويض أي مسعى لتحقيق الحد الأدنى من الأمان.

- أمام ما حدث، نؤكد أن العمل جار على توقيف الجناة، وأدوات الجريمة، لتتم محاسبتهم وفق القانون، ونحذر الجميع من حمايتهم والتستر عليهم.

- نؤكد أنه مهما كان الاستهداف الإسرائيلي، فإننا سنحمي المجتمع ولن نسمح للاحتلال بتنفيذ مخطط الفوضى والانفلات الأمني، ونحذر بأن الاحتماء بالاحتلال الإسرائيلي لن يمنع أيدينا من الوصول للقتلة المجرمين والمتسترين عليهم.

- نشيد بالتعاون العالي من المواطنين والعائلات على مستوى قطاع غزة مع إجراءات وزارة الداخلية في مواجهة مخطط الاحتلال لنشر الفوضى والفلتان وسيطرة قطاع الطرق والعصابات، وندعو جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك العائلات والوجهاء والمجتمع المدني، إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولة للإضرار بالنسيج المجتمعي.