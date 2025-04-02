الأونروا توزيع الطحين على هذه فئة جديدة بمحافظة الوسطى غداً.. تعرف إليها 

أعلنت الجهات المسؤولة عن بدء توزيع الدورة الرابعة من الطحين المخصص للأسر الكبيرة، وذلك للفئة السادسة التي تتكون من 6 أفراد فأكثر.
سيبدأ التوزيع اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وسيتم حصريًا من خلال مراكز التوزيع التالية:
* مركز توزيع النصيرات
* مركز توزيع دير البلح – هاي كلاس (شارع أبو عريف).
الفئات المستفيدة:
- الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد بدءاً بحرف الألف (أ).
- بواقي الأسر التي تتكون من 7 أفراد فأكثر.
توضيحات هامة
* سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
* سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.
شروط الاستلام:
* حضور رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدين.
* إحضار الهويات الأصلية عند الاستلام.
* في حال حضور أحد الأبناء أو الزوجة، يجب إحضار هويتين (هوية المستلم + هوية رب الأسرة).
تنبيه هام:
* يرجى الالتزام بالمواعيد والتعليمات لتسهيل عملية التوزيع.