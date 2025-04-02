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الأونروا توزيع الطحين على هذه فئة جديدة بمحافظة الوسطى غداً.. تعرف إليها

02 ابريل 2025 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
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الأونروا توزيع الطحين على هذه فئة جديدة بمحافظة الوسطى غداً.. تعرف إليها 
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الجهات المسؤولة عن بدء توزيع الدورة الرابعة من الطحين المخصص للأسر الكبيرة، وذلك للفئة السادسة التي تتكون من 6 أفراد فأكثر. 

سيبدأ التوزيع اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وسيتم حصريًا من خلال مراكز التوزيع التالية:

* مركز توزيع النصيرات
 * مركز توزيع دير البلح – هاي كلاس (شارع أبو عريف).

 الفئات المستفيدة:  
- الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد بدءاً بحرف الألف (أ).
- بواقي الأسر التي تتكون من 7 أفراد فأكثر.

توضيحات هامة

 * سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.
 * سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

شروط الاستلام:

 * حضور رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدين.
 * إحضار الهويات الأصلية عند الاستلام.
 * في حال حضور أحد الأبناء أو الزوجة، يجب إحضار هويتين (هوية المستلم + هوية رب الأسرة).

تنبيه هام:

 * يرجى الالتزام بالمواعيد والتعليمات لتسهيل عملية التوزيع.

المصدر / فلسطين لأون لاين
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#الأونروا #مساعدات #جباليا #الطحين #كابونات الطحين

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