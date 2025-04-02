الأونروا توزيع الطحين على هذه فئة جديدة بمحافظة الوسطى غداً.. تعرف إليها 

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الجهات المسؤولة عن بدء توزيع الدورة الرابعة من الطحين المخصص للأسر الكبيرة، وذلك للفئة السادسة التي تتكون من 6 أفراد فأكثر.

سيبدأ التوزيع اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 3 أبريل 2025، وسيتم حصريًا من خلال مراكز التوزيع التالية:

* مركز توزيع النصيرات

* مركز توزيع دير البلح – هاي كلاس (شارع أبو عريف).

الفئات المستفيدة:

- الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد بدءاً بحرف الألف (أ).

- بواقي الأسر التي تتكون من 7 أفراد فأكثر.

توضيحات هامة

* سكان النصيرات والبريج والمغراقة: يتوجهون إلى مركز توزيع النصيرات.

* سكان دير البلح والمغازي والزوايدة: يتوجهون إلى صالة هاي كلاس شارع أبو عريف دير البلح.

شروط الاستلام:

* حضور رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدين.

* إحضار الهويات الأصلية عند الاستلام.

* في حال حضور أحد الأبناء أو الزوجة، يجب إحضار هويتين (هوية المستلم + هوية رب الأسرة).

تنبيه هام:

* يرجى الالتزام بالمواعيد والتعليمات لتسهيل عملية التوزيع.

المصدر / فلسطين لأون لاين