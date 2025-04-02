الدِّفاع المدنيِّ يكشف تفاصيل الجريمة المروِّعة الَّتي طالت طواقمه برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

صرحت المديرية العامة للدفاع المدني بتفاصيل جديدة "مروعة" حول جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي 14 فردا من الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل السلطان برفح.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، قال الدفاع المدني إن قطاع غزة شهد هذه الأيام مجزرة مروعة هزت أرجاء العالم الإنساني، جريمة نكراء ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق ستة من طواقم الدفاع المدني وتسعة من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة.

وفي صباح الأحد، الـ 23 من مارس الماضي، انطلق فريق من الدفاع المدني برفقة طاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني عند الساعة 5:20 فجرًا، متوجهين إلى منطقة تل السلطان استجابةً لنداءات استغاثة من المدنيين المحاصرين تحت وابل من القصف الإسرائيلي العشوائي.

وأكد الدفاع المدني، أن طواقمه كانت ترتدي زيها الرسمي وستراتها البرتقالية المميزة، وتستقل مركبات تحمل شارات الحماية المدنية الدولية، وتم توثيق تفاصيل المركبات مسبقًا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ورغم وضوح هويتهم الإنسانية، أقدم جيش الاحتلال على استهدافهم بدم بارد، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

ثمانية أيام من الغموض والمماطلة

وأوضح الدفاع المدني، أنه وبعد فقدان الاتصال بالطواقم بعد عشر دقائق فقط من تحركهم، بدأت جهود مكثفة بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للوصول إليهم. ومع ذلك، استمر جيش الاحتلال في منع أي محاولة إنقاذ، متذرعًا بأن المنطقة “عسكرية مغلقة”، رغم وصول شهادات من شهود عيان تؤكد إعدام الطواقم ميدانيًا.

وأضاف، أنه وبعد ثمانية أيام، تم العثور على جثامين الشهداء مدفونة على بعد 200 متر من مركباتهم المدمرة، وقد ظهرت على بعضهم آثار الإعدام المباشر، حيث عُثر على جثامين مكبلة الأيدي، وأخرى مصابة برصاصات في الرأس والصدر، في حين كان أحدهم مقطوع الرأس، وآخرون تعرضت جثثهم للتشويه.

بناءً على متابعة تفاصيل هذه الجريمة البشعة، تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني ما يلي:

1. الطواقم المستهدفة كانت في مهمة إنسانية محضة، وتتحرك وفق القواعد الدولية للحماية، مستخدمة مركبات مرخصة تحمل شارات واضحة.

2. جميع الشهداء كانوا يرتدون زيهم الرسمي وستراتهم البرتقالية المتعارف عليها، ووصلوا إلى المنطقة قبل إعلان الاحتلال عن إغلاقها بساعة ونصف.

3. الجثامين وُجدت بعد ثمانية أيام من اختفائهم، مدفونة على مسافة من مركباتهم التي تعرضت للتدمير، مع وجود آثار تعذيب وإعدام مباشر.

4. المركبات المستهدفة لم يكن على متنها سوى طاقم المهمة، الذين كانوا في طريقهم لإنقاذ المدنيين العالقين.

5. الاحتلال ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق الطواقم الإنسانية، مما أدى إلى استشهاد:

• الضابط أنور عبد الحميد العطار – قائد المهمة

• سائق الإطفاء زهير عبد الحميد الفرا

• ضابط الإطفاء سمير يحيى البحابصة

• ضابط الإطفاء إبراهيم نبيل المغاري

• سائق الإسعاف فؤاد إبراهيم الجمل

• ضابط الإسعاف يوسف راسم خليف

كما نوه إلى، أن الجريمة أسفرت عن تدمير مركبة الإسعاف الوحيدة للدفاع المدني في رفح، ومركبة الإطفاء الخاصة بمنطقة تل السلطان.

وشدد الدفاع المدني، على أن ما حدث يُصنَّف كجريمة حرب وإبادة جماعية، وهو ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا يتجاوز بيانات الإدانة، من خلال الضغط على الاحتلال لإجباره على احترام القانون الدولي الإنساني. كما نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وذكر، أن المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات المختصة، على إعداد تقرير فني يوثق هذه الجريمة، ليتم رفعه إلى المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المعنية بالعمل الإنساني.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ترفع عدد شهداء الدفاع المدني منذ بداية العدوان إلى 110 شهداء، في تصعيد خطير لاستهداف الفرق الإنسانية العاملة في قطاع غزة.