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الأمم المتحدة تعلق على إعدام طواقم الإسعاف والدفاع المدني برفح

02 ابريل 2025 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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جنازة عناصر الدفاع المدني والإسعاف الذين تم إعدامهم من قبل الاحتلال في رفح

علقت الأمم المتحدة عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان على إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني والإسعاف بمدينة رفح بعد مهاجمة قافلتهم.

وأدان فولكر تورك، الأربعاء، هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مؤخرا ما أسفر عن مقتل 15 عاملا بالمجال الإنساني.

وفي بيان على حسابه بمنصة "إكس"، قال تورك "أدين هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية في 23 آذار/ مارس، والذي أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني بغزة".

سلوك جيش الاحتلال

وأضاف أن العثور على جثامين الشهداء برفح بعد 8 أيام مدفونة قرب مركباتهم المدمرة التي تحمل علامات واضحة "أمر مقلق للغاية ويثير تساؤلات جوهرية عن سلوك الجيش الإسرائيلي أثناء الحادث وبعده".

وطالب مفوض الأمم المتحدة بضرورة حماية الطواقم الطبية والعاملين بالمجال الإنساني والطوارئ، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أرسلت 4 سيارات إسعاف مع طواقمها لإنقاذ جرحى أصيبوا جراء هجوم إسرائيلي بمنطقة رفح، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لمحاصرة الجيش الإسرائيلي ما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي اليوم نفسه، فقدت وحدة الحماية المدنية في غزة الاتصال بفرقها التي خرجت لإنقاذ طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأحد انتشال 14 جثمانا بعد قصف إسرائيلي في مدينة رفح قبل نحو أسبوع، بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي ما يرفع عدد قتلى المجزرة إلى 15.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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