الصِّحَّة بغزَّة: 24 شهيدًا و 55 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 24 شهيدا، و 55 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,066 شهيدًا، 2,597 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,423 شهيدًا و 114,638 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين