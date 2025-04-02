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نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددًّا للرَّدِّ على تهم فساد

02 ابريل 2025 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددًّا للرَّدِّ على تهم فساد

مثل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة المركزية للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ21 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيًا للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه، وسبق أن قررت عقد 24 جلسة لرئيس الوزراء الإسرائيل، من أجل الرد على تهم الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات عدة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

المصدر / وكالات
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#محكمة الاحتلال #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #تهم فساد نتنياهو

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